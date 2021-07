Garuba: "Esto lo he soñado y poco a poco me lo voy creyendo"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Usman Garuba ha asegurado que ha "soñado" muchas veces con poder debutar con la selección española, algo que consiguió el pasado sábado en el amistoso ante Irán en La Fonteta, y ha afirmado que pondrá todo su "trabajo y esfuerzo" en poder ser uno de los 12 elegidos por Sergio Scariolo para disputar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

"Esto lo he soñado, lo he tenido en mente, pero no me lo planteaba mucho hasta que poco a poco vi que podía ser posible. Me lo fui creyendo día a día, trabajando. Y aquí estoy", señaló en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Además, el ala-pívot del Real Madrid reconoció que estaba "muy nervioso" en el momento en el que debutó con España en pasado sábado, en un partido en el que contribuyó con 9 puntos. "Estoy muy contento por mi primer partido y mi debut. Las cosas salieron y pudimos ganar", manifestó.

Por último, Garuba no ocultó su ilusión por ser uno de los 12 convocados para disputar la cita nipona, aunque "eso lo decide el seleccionador". "Voy a poner todo mi trabajo y esfuerzo para poder estar entre los 12. Estoy listo para lo que sea", concluyó.