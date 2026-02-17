Heraskevych regresa a Ucrania y reitera que el COI "se deja llevar por la propaganda rusa"

Vladyslav Heraskevych atiende a los medios durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo de 2026 - Peter Kneffel/dpa

El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych ya se encuentra en su país tras dejar los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), y donde no pudo participar tras la prohibición de llevar un casco con imágenes de deportistas fallecidos por ataques rusos por parte de un Comité Olímpico Internacional (COI), al que volvió a criticar

Heraskevych colgó un vídeo en su perfil oficial de 'Instagram' totalmente a oscuras en Kiev y cerca de la catedral de Santa Sofía, acompañado de un texto donde celebraba estar en casa. "A pesar de la falta de luz, el hogar es lo mejor. A pesar de los apagones, el hogar sigue siendo el mejor lugar", indicó.

"Cada semana, más deportistas rusos regresan a los escenarios internacionales, mientras que los ucranianos siguen viviendo una catástrofe humanitaria causada por los bombardeos rusos. Cuando el COI se deja llevar por la propaganda rusa, se convierte en cómplice de estos crímenes. Apoya a Ucrania en su derecho a vivir", añadió el piloto de skeleton.

Heraskevych no quiso renunciar a llevar su casco con imágenes de deportistas compatriotas fallecidos por los ataques de Rusia durante la invasión a Rusia y, en virtud a su normativa, el COI procedió a descalificarle, retirándole incluso la acreditación, aunque posteriormente se la devolvió para que pudiese permanecer en los Juegos. El ucraniano presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero fue desestimada.