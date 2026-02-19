Israel exige una disculpa oficial a una cadena de televisión suiza por la crítica a un deportista en Milán-Cortina

ARCHIVADO - 16 de febrero de 2026, Italia, Cortina D'ampezzo: El israelí Adam Edelman pilota en la prueba de bobsleigh masculino a dos, primera manga, en el Cortina Sliding Centre durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Foto: Andre - Andrew Milligan/PA Wire/dpa

TEL AVIV, 19 Feb. (dpa/EP) -

Los responsables olímpicos israelíes han presentado una queja oficial a una cadena de televisión suiza y han exigido que se investigue si uno de sus comentaristas debe seguir narrando lo que resta de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de que criticara a un deportista israelí de bobsleigh.

El comentarista suizo acusó a Adam Edelman de apoyar el "genocidio en Gaza" y se refirió a las declaraciones públicas de Edelman en las redes sociales. La cadena RTS, filial francófona de la corporación pública suiza de radiodifusión, ya ha reaccionado retirando la grabación de la prueba de bobsleigh de su página web, pero ha defendido a su empleado.

Por su parte, el Times of Israel informó en la noche de este miércoles que el Comité Olímpico de Israel (OCI) había enviado una queja formal exigiendo una disculpa a la cadena suiza. "Los comentarios realizados durante la retransmisión fueron parciales, políticos e incendiarios, y no tenían cabida en una plataforma olímpica", escribió el director del OCI, Gili Lustig, en la carta a la cadena, según el medio.

El OCI dijo que espera "la publicación de una disculpa clara y pública por parte de RTS", así como "una revisión inmediata de la participación continuada del comentarista en las retransmisiones relacionadas con los Juegos Olímpicos, incluyendo la posibilidad de suspender al comentarista de la cobertura olímpica".

Edelman y su compañero de equipo Menachem Chen quedaron en el puesto 26 en la prueba de dos hombres de bobsleigh, que terminó el martes con un podio totalmente alemán. Y fue durante esta retransmisión cuando el comentarista de la RTS cuestionó si se debería haber permitido al israelí competir, dado que las directrices del Comité Olímpico Internacional excluyen a los deportistas que apoyan activamente la guerra.

Las directrices se refieren a los deportistsa rusos y bielorrusos que, en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, solo pueden competir en los Juegos de Invierno bajo una bandera neutral si demuestran que no apoyan el conflicto.