La italiana Passler se queda fuera del equipo del relevo 4x6 kms del biatlón de los Juegos

La italiana Rebecca Passler durante un entrenamiento en los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - Hendrik Schmidt/dpa

ANTERSELVA (ITALIA), 17 (dpa/EP)

La biatleta italiana Rebecca Passler no ha sido nominada para la carrera de relevos femenina de este miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) pese a haber sido autorizada la semana pasada a competir a pesar de dar positivo en un control antidopaje.

La Federación Italiana de Deportes de Invierno anunció este martes que la medallista de oro en la prueba de persecución en la cita, Lisa Vittozzi, y Dorothea Wierer estarán acompañadas por Hannah Auchentaller y Michela Carrara en la carrera de 4x6 kilómetros, un equipo que quedó segundo en dos carreras de la Copa del Mundo esta temporada.

Passler, que volvió a los entrenamientos el lunes, también ha sido miembro del equipo de relevos en el pasado, pero su presencia en los Juegos se complicó tras dar positivo por letrozol durante un control fuera de competición el pasado mes de enero, por lo que fue suspendida provisionalmente.

Sin embargo, el tribunal de apelación de la Autoridad Nacional Antidopaje Italiana (NADO) la absolvió el pasado viernes, alegando que podía demostrar de forma creíble que se trataba de un caso de contaminación de una sustancia que se utiliza normalmente en el tratamiento del cáncer y al darse la circunstancia que la madre de la deportista sufre cáncer de mama y la sustancia se encontraba en su casa por este motivo.