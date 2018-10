Javier Fernández: "Sólo hay que rematarlo y hacer un Programa Largo casi perfecto"

Publicado 16/02/2018 11:17:11 CET

El patinador español Javier Fernández ha asegurado, tras finalizar en segunda posición el Programa Corto en los Juegos de Invierno de PyeongChang, que sólo debe "rematarlo" y realizar este sábado "un Programa Largo casi perfecto" para conseguir una medalla, la primera de su carrera en una cita olímpica.

"Hacer un buen programa corto hoy me da energía para mañana, más seguridad. Puedo hacerlo, mira dónde estoy, y sólo hay que rematarlo", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH).

Aún así, el vigente campeón de Europa, que concluyó muy cerca del japonés Yuzuru Hanyu, sabe que no se puede permitir fallos si quiere colgarse una presea. "Sabemos que si hacemos un Programa Largo casi perfecto obtendremos una medalla", manifestó el madrileño.

Por su parte, el otro español en liza, Felipe Montoya, no pudo avanzar a la final tras acabar en la vigésima novena posición y explicó que ha tenido "sensaciones encontradas". "Estoy muy feliz por estar aquí, pero también me hubiese gustado que me salieran todas las cosas que estoy haciendo", concluyó el vasco-colombiano.