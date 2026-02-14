Juan Antonio Samaranch: "España tiene la posibilidad de lanzar una candidatura olímpica que será muy tenida en cuenta"

Archivo - Juan Antonio Samaranch Salisachs, durante una reunión del COI. - Europa Press/Contacto/Cao Can - Archivo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dirigente español Juan Antonio Samaranch Salisachs ha negado que el Comité Olímpico Internacional (COI) esté "perdiendo a los jóvenes" como público, afirmando que "España tiene la posibilidad de lanzar una candidatura" para albergar Juegos de verano y que, en tal caso, "sin ninguna duda" sería "muy tenida en cuenta".

Con motivo de los JJ.OO. de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, Samaranch fue entrevistado este sábado en 'Tablero Deportivo', programa de Radio Nacional de España (RNE). "Además de un buen proyecto, de unas buenas sedes y un proyecto sólido como hemos tenido muchas veces, tienes que tener suerte y sobre todo el don de la oportunidad", declaró.

"En Juegos de verano, Madrid se presentó para 2012, 2016 y 2020 contra las mejores ciudades del mundo cada vez. Y por un motivo o por otro, nunca lo conseguimos. Cansados ya, porque estas cosas agotan y no puedes seguir manteniendo la ilusión de una sociedad como la española permanentemente y no ganar, nos retiramos de la carrera en un momento en el que se retiraron muchas ciudades del mundo de buscar los JJ.OO. Y el COI otorgamos casi sin competencia el 2024 a París, el 2028 a Los Ángeles y el 2032 a Brisbane", comentó el vicepresidente del COI.

"Ahora que estamos nosotros empezando a pensar o hacernos preguntas, estas preguntas se están haciendo en muchísimos países. Para el 2036 hay ya por lo menos ocho precandidaturas, algunas de ellas como Alemania, Hungría, Catar, India, Estambul... muy muy fuertes. Por lo tanto, creemos que España tiene la posibilidad de lanzar una candidatura de Juegos de verano y sin ninguna duda será muy tenida en cuenta porque la capacidad de España de organizar y el buen recuerdo de 1992 siguen ahí, pero será una competición extremadamente dura", aseveró Samaranch.

"Si me refiero ahora a los Juegos de invierno, pues yo solo quiero decir que los tuvimos en nuestra mano. Fueron nuestros y, por discrepancias políticas internas entre distintas Autonomías y distintos estamentos de nuestro sistema político, se decidió que no se iba a mantener la candidatura de Barcelona-Pirineos para el 2030", resumió.

"Estamos ya trabajando sobre los Juegos de 2030, para que sean en la ciudad francesa de Niza, que no está muy lejos de Barcelona; y el esquí será en los Alpes, con una estructura de proyecto muy similar a la que nosotros, cuando ya era nuestro, dejamos pasar. Ahora no es probable, pues lo más probable es que los Juegos de invierno estén prácticamente decididos hasta el 2042", advirtió Samaranch sobre las candidaturas.

"De Juegos de verano, el 2036 creo que es muy cercano y desde luego lo que hace falta es una voluntad popular fuertísima que se refleje en una unanimidad y una unidad de acción de todos los distintos estamentos políticos que tienen que participar, desde el Estado hasta la ciudad en la que se trate y hasta la Autonomía en la que se vayan a hacer. Sin esa unidad completa, no creo que valga la pena empezar el proyecto", agregó.

"El Comité Olímpico Español, liderado por Alejandro Blanco, lo intentó con muchísima fuerza en Barcelona-Pirineos y estaría encantado, y siempre están dispuestos a trabajar duro para sacarlo. Pero hay que tener la base de que las administraciones públicas tienen que trabajar juntos", insistió Samaranch acerca de las disparidades políticas.

"NO ES VERDAD QUE ESTEMOS PERDIENDO A LOS JÓVENES"

Durante la misma entrevista, Samaranch indicó que "está claro que el mundo va a lo que va". Entonces se refirió a un ocio audiovisual con "formatos más cortos" y a la "capacidad de atender tanto de jóvenes como mayores cada vez más reducida". "Lo único que de verdad mantiene las audiencias y se está salvando es el deporte en vivo", opinó.

"Dentro del deporte en vivo, desde el fútbol, con su grandísima potencia, al movimiento olímpico, seguimos generando muchísimo interés. El contenido en general de los JJ.OO. sigue teniendo un interés muy determinado por los datos que tenemos", dijo el vicepresidente del COI.

"Con los datos que tenemos de París 2024 y los pocos que tenemos en la primera semana en Milán-Cortina, no es verdad que estemos perdiendo a los jóvenes. Ha habido un repunte con los Juegos de París y tiene un peso importante en el 'mix' de la gente que sigue los JJ.OO.", explicó.

Luego apuntó que "la combinación de una buena organización y mucho éxito de los equipos olímpicos de Italia han hecho que sean unos Juegos con un altísimo nivel de entusiasmo". "De momento llevamos una semana y creo que tenemos unas grandes posibilidades de tener mucho éxito con estos Juegos. De momento, no podrían ir mejor", destacó al respecto.

Samaranch valoró el oro del brasileño Lucas Pinheiro Braathen en el eslalon gigante. "Siempre es aire fresco salir de los suizos, italianos, austriacos, americanos, noruegos, etc., países que tienen el monopolio de medallas de esquí alpino. Y que sea un brasileño, aunque tenga origen europeo, desde luego es una buena noticia. Este tipo de noticias pueden animar a otros países a invertir en los deportes de esquí", apuntó.

"Tener JJ.OO. donde atletas de todo el mundo conviven en la Villa Olímpica es un símbolo que hoy el mundo no podemos permitirnos perder. Ante todas las presiones y dificultades, en el COI nos consideramos en una misión de gran importancia para la sociedad actual", argumentó.

De vuelta al tema del alcance y las audiencias, Samaranch se mostró reflexivo. "España, lo vemos en el medallero, no estamos teniendo unos Juegos... Bueno, estamos teniendo los Juegos que podíamos esperar. Yo tengo esperanza que todavía podemos sacar medalla, pero que consiga TVE y RNE agrupar a mucha gente a seguir los Juegos sin haber grandes héroes nacionales dice mucho del buen trabajo que se hace", concluyó.