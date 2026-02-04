Juan Antonio Samaranch, reelegido vicepresidente del COI

Archivo - El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Juan Antonio Samaranch Salisachs afrontará un nuevo mandato de cuatro años como vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), según decidió este miércoles la Sesión del organismo celebrada en Milán (Italia).

El COI celebró sus elecciones a su Comisión Ejecutiva y el directivo catalán fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años como vicepresidente, un puesto al que accedió en 2022 y que también ocupó en un anterior periodo entre 2016 y 2020.

Junto a Samaranch, también se eligieron como miembros del Comité Ejecutivo al belga Ingmar De Vos, el surcoreano Jae Youl Kim y el chileno Neven Ilic. Los dos primeros llega en sustitución del serbio Nenad Lalovic y del italiano Ivo Ferriani, cuyos mandatos han finalizado, mientras que el tercero ocupa el hueco dejado por la zimbabuense Kirsty Coventry tras su elección como presidenta del COI en marzo de 2025.

Por otro lado, el exjugador de baloncesto Pau Gasol fue reelegido también dentro de la Comisión de Ética, en su calidad de miembro del COI y representante de la Comisión de Deportistas, hasta el final de su mandato actual.

Además, la Sesión eligió a la jugadora de bádminton iraní Soraya Aghaei Haji Agha como nueva miembro del COI, por lo que el asciende a 107, 48 mujeres, el número total en el organismo que preside Kirsty Coventry. Un 44,9 por ciento de representación femenina que "refleja el continuo progreso del COI hacia la paridad de género en toda la organización".