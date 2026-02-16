Kevin Fiala, jugador suizo de hockey sobre hielo, sufre fracturas en la pierna durante los Juegos de Milán-Cortina

Entrada para el Arena destinado al hockey sobre hielo en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Peter Kneffel/dpa

MILÁN (ITALIA), 16 Feb. (dpa/EP) -

El jugador suizo de hockey sobre hielo Kevin Fiala fue operado de las fracturas en las piernas que sufrió en el encuentro ante Canadá del Grupo A del torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

"Kevin Fiala se sometió con éxito a una operación para reparar las fracturas en la parte inferior de la pierna izquierda. Se encuentra descansando cómodamente y comenzará el programa de recuperación y rehabilitación", informaron Los Angeles Kings, su equipo de la NHL, en un comunicado, en el que confirmaron también que el jugador "se perderá el resto de la temporada" y "será reevaluado al término de la misma".

Fiala se lesionó en una colisión con el canadiense Tom Wilson el pasado viernes por la noche, cayendo este último sobre la pierna del suizo, que tuvo que ser retirado del hielo en camilla, confirmándose ahora fracturas en su pierna izquierda.

"No es el final que imaginaba para mis primeros Juegos. Gracias a todos por vuestras muestras de apoyo. Os lo agradezco de verdad. Mucha suerte a mi equipo", escribió Fiala en redes sociales, mientras que Wilson reconoció sentirse "fatal" por la acción. "Se vio que su pie quedó atrapado en el hielo y yo caí sobre esa pierna. Le envío mis mejores deseos a él y a su familia. Es una pena para el país, para su equipo, y solo le deseo una rápida recuperación, señaló.