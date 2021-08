Luis García-Marquina: "El Hospital Nacional de Parapléjicos forjó lo que soy"

TOKIO, 31 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El ciclista español Luis Miguel García-Marquina se mostró "superorgulloso" y sin "palabras" tras conquistar este martes la medalla de bronce en la contrarreloj para bicicletas de mano de la clase H3 de los Juegos Paralímpicos de Tokio y quiso dar las gracias al Hospital Nacional de Parapléjicos donde se estuvo rehabilitando.

"No tengo palabras. Las primeras son para mi mujer, hijos, padres, abuelos, hermana... Estoy aquí por ellos y porque conocí a un amigo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo, ese hospital forjó lo que soy hoy", indicó García-Marquina tras la prueba.

El gaditano confesó estar "exhausto" después de lidiar con un recorrido que no le favorecía "nada". "He salido con un poco de miedo, sabía cuales podrían ser mis capacidades porque era muy duro para mis características. He salido mejor, pero la segunda vuelta es la que me ha penalizado", comentó.

"Es un bronce que sabe muy bien y ahora tengo que intentar recuperar y disfrutar esto muchísimo porque hay muchísimo trabajo detrás", añadió el de Jerez de la Frontera, debutante en unos Juegos Paralímpicos y que no se había "bajado de la nube" tras recoger su medalla "superorgulloso y satisfecho".

Sobre la prueba de ruta, García-Marquina cree que será "una prueba de eliminación". "Es un recorrido durísimo para las bicis de mano, que creo que se va a ir a las tres horas y que con este calor va a ser muy difícil. Tengo que intentar mantenerme en el grupo y ver si puedo aguantar en las subidas", apuntó.

"En la prueba del 'Team Relay' tenemos que aprovechar al máximo la oportunidad. Me quedan dos oportunidades más de medalla y a ver si somos capaces de materializar una de ellas", sentenció el español sobre la prueba de relevos donde competirá con Sergio Garrote y Israel Rider.