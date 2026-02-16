Malinin lamenta el odio recibido tras su 8º puesto en Milán-Cortina: "Ataca la mente y el miedo la atrae a la oscuridad"

El patinador estadounidense Ilia Malinin, en el patinaje artístico de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Fabrizio Carabelli / LiveMedia / AFP7 / Europa Pre

MILÁN (ITALIA), 16 Feb. (dpa/EP) -

El patinador estadounidense Ilia Malinin lamentó recibir "vil odio" en redes sociales tras su octavo puesto en la modalidad individual de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, sufriendo en la final dos caídas.

El dos veces campeón del mundo y gran favorito en Milán-Cortina, sufrió el pasado viernes dos caídas y cometió varios errores en su ejercicio de la final individual, para terminar en el octavo lugar. "En el escenario más grande del mundo, aquellos que parecen más fuertes pueden seguir librando batallas invisibles en su interior", compartió Malinin en redes sociales.

"Incluso tus recuerdos más felices pueden acabar mancillados por el ruido. El odio vil en Internet ataca la mente y el miedo la atrae hacia la oscuridad, por mucho que intentes mantener la cordura ante la presión insuperable e interminable. Todo se acumula a medida que estos momentos pasan ante tus ojos, lo que provoca un choque inevitable", agregó en una publicación.

En esta también avanzó su posible participación el próximo 21 de febrero en la exhibición olímpica, un evento que, normalmente, suele estar reservada a los medallistas y deportistas del país anfitrión, pero parece que los organizadores se han decantado porque Malinin patine.