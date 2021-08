Marta Fernández: "Ha estado cerca, sólo estaba centrada en nadar bien"

TOKIO, 27 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Marta Fernández se mostró feliz por conquistar este viernes su primera medalla en unos Juegos Paralímpicos, la plata en los 50 mariposa S5, aunque sabe se quedó "cerca" de poder haber optado al oro.

"Ha sido una locura, pero ha salido todo superbien. Ha estado cerca, pero yo sólo estaba centrada en nadar bien mi carrera, ha sido por poco", recalcó Fernández tras la prueba en la zona mixta del Centro Acuático.

La burgalesa apuntó que ya este jueves cuando nadó el relevo mixto 4x50 libres se dio cuenta de que estaba bien. "Me dio más confianza para el estado de forma que traía, pero hay gente que por la mañana se ha podido reservar y nunca lo sabes. Había que nadar igual que esta mañana, yo no me había reservado y lo había dado todo", sentenció.