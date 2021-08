Marta Fernández: "No me creo lo que acaba de pasar, es un sueño cumplido"

TOKIO, 31 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Marta Fernández subrayó haber "cumplido un sueño" tras conquistar este martes en la prueba de los 50 metros braza SB3 de los Juegos Paralímpicos de Tokio una medalla de oro que le pertenece a "mucha gente".

"Esta medalla es de mucha gente. Me he acordado de todo el mundo que ha estado día a día en el camino que ha sido duro", expresó Marta Fernández al terminar una prueba tras la que se deshizo en lágrimas al ver su victoria.

La burgalesa no daba crédito a lo logrado. "No me creo lo que acaba de pasar, es que no me lo creo, esto es un sueño cumplido. Sólo puedo agradecer a toda las gente que ha hecho posible que yo pueda llegar aquí", comentó.

La nadadora de 27 años, que nació con parálisis cerebral, no quería relajaciones pese a haber marcado el mejor tiempo en las series matinales. "Es que por la mañana se podían haber reservado, yo un poco, pero estaba centrada en corregir los errores y en darlo todo. La confianza en no dar las cosas por hechas y a nadar", remarcó.

"Me sorprende la forma en la que estoy gestionando los nervios, me asombra la forma en la que lo estoy afrontando. Es la actitud de venir a por todas y que pase lo que tenga que pasar", añadió Fernández, que ahora quiere celebrarlo comiendo "chocolate" y de "alguna otra manera también", y que sabe que sus compañeros de trabajo en "lo están viviendo como si fuese suyo".