Mavi García: "Si la carrera es muy dura estaré a gusto"

Ane Santesteban: "Siempre salgo muy positiva y a darlo todo"

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Mavi García ha señalado que una carrera dura en la prueba en línea de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 podría beneficiarla, por su manera de correr, mientras que su compañera de selección Ane Santesteban reconoce que será un carrera de "eliminación" que afronta de manera "muy positiva".

"El escenario más favorable para mi es que salga una carrera dura desde el inicio. Soy una corredora a la que quizá le cueste estar con las mejores cuando se producen ataques muy explosivos, pero si la carrera es muy dura me encuentro a gusto y creo que ahí si que puedo estar delante", comentó en declaraciones a la RFEC.

Mavi García, que hará doblete en línea y en crono, augura para la prueba en línea una "carrera complicada" de gestionar a nivel táctico. "Hay una selección como Holanda que cualquiera de sus cuatro integrantes puede ganar y cualquier movimiento en el que estén ellas puede ser el bueno y habría que intentar estar. Será difícil elegir a que ataques saltamos y cuáles dejamos ir", comentó.

"Creo que será una carrera muy descontrolada y es una prueba de un día en la que pueden pasar muchas cosas y que permite soñar con lo mejor y lo peor. Yo voy a darlo todo, a disfrutarlo, y esperemos que salga bien", auguró en este sentido.

Por otro lado, a sus 37 años, se estrenará en unos Juegos Olímpicos. "Es un sueño para todo deportista y está al alcance de muy pocos. Lo valoro de forma especial porque a cualquiera que le digas que hasta los 30 no empecé a competir a cierto nivel alucinaría con que después vaya a conseguir ir a unos Juegos Olímpicos", reconoció.

"Nunca me había planteado que pudiera ir a los Juegos Olímpicos, lo veía muy lejos y no pasaba por mi cabeza. Pensaba que el duatlón ojalá fuera olímpico, igual que el triatlón, pero nunca me decidí a nadar, así que disfrutaba mucho y no le daba demasiadas vueltas", explicó.

Por su parte, Ane Santesteban saldrá "muy motivada" en la cita olímpica, en sus segundos Juegos tras estar en Río 2016. "Es uno de mis puntos fuertes, siempre salgo a darlo todo, siempre salgo muy positiva y con muchísimas ganas de pelear. En el equipo dicen que me pongo en el casco y me convierto en otra persona, dejo de sonreír y me centro al 100% en competir y así será una vez más en Tokio", apuntó.

"Llego en un estado de forma perfecto a los Juegos Olímpicos tras haber corrido el Giro de Italia con un rol diferente al que lo he estado haciendo estos años atrás y creo que eso me ha ayudado a llegar en un momento perfecto y plena de ilusión", se sinceró.

"Hasta hace poco no me había puesto a pensar en que tiene gran dimensión disputar ya mis segundos Juegos Olímpicos. Era algo que veía por la tele cuando era pequeña, que parece inalcanzable y en unos días estaré disputando mis segundos Juegos. Demuestra que he tenido una trayectoria muy sólida y que he trabajado mucho todos estos años para conseguirlo", aportó.

En cuanto a Río 2016, cree que fue una "experiencia muy diferente" a esta. "Tuvimos que competir y pelear por conseguir la plaza hasta un mes antes de los Juegos Olímpicos. Al final llegué con las fuerzas muy justas, ya sin baterías, a la carrera de Río", recordó.

"Ahora llegamos a Tokio en otro momento, España vive un buen momento en cuanto a ciclismo femenino, llegamos bien preparadas y creo que tenemos opciones de luchar por hacer un buen resultado", comparó.

"Vamos a ser sólo 64 ciclistas y eso va a complicar mucho las tácticas en carrera. Va a ser una carrera muy diferente a lo que solemos ver y en la que va a haber mucho desgaste por el recorrido, el calor y la humedad. Creo que la carrera será de eliminación", señaló sobre la táctica en carrera.

"Nosotras somos dos corredoras y poca labor de equipo vamos a poder hacer. Otras selecciones, como Holanda, tienen cuatro ciclistas y todas ellas podrían ganar, así que será interesante ver cómo gestionan esa posible rivalidad entre ellas, seguro que no se van a poner de acuerdo y nosotras tenemos que aprovecharnos de esa circunstancia", concluyó.