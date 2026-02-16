Milagros Tolón: "El Comité Paralímpico Español se sienta en la misma mesa que el Olímpico y el CSD"

Las ministras Milagros Tolón y Elma Saiz, durante la presentación del equipo paralímpico español. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, aseguró este lunes que el Comité Paralímpico Español "se sienta en la misma mesa" que el Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), mientras que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, resaltó que los deportistas paralímpicos "ponen de manifiesto la ruptura de barreras", especialmente "las mentales".

"Se os ve la cara de ilusión, vais a representar a España en los Juegos Paralímpicos. Quiero deciros que hay pocos momentos más especiales para una ministra que esta presentación. Estos Juegos nos van a hacer vivir emociones inolvidables y van a dejar una huella imborrable en vosotras. Vais a ir a por todas, a ser fieles a vuestra pasión y a dejar la piel en pistas italianas", manifestó Tolón durante la presentación del equipo paralímpico que acudirá a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo en la Embajada de Italia en España.

La representación española en la cita que se celebrarán del 6 al 15 de marzo, estará compuesta por los esquiadores de alpino Audrey Pascual, que ejercerá además de abanderada, María Martín-Granizo y Javier Marcos, el 'rider' de snowboard Emilio Redondo y el esquiador de fondo y biatleta Higinio Rivero. "No nos vais a defraudar. Nos vais a hacer sentir orgullosos del deporte español. Con medalla o sin ella, el mérito os acompañará toda la vida", afirmó Milagros Tolón.

La ministra de Deportes señaló el "importante y excelente trabajo" que llevan a cabo los distintos comités deportivos y las federaciones. "Ese esfuerzo el Gobierno de España lo reconoce y lo respalda. Estamos comprometidos. Ya modificamos el artículo 49 de la Constitución Española y añadimos la nueva Ley del Deporte. También equiparamos las medallas en olímpicos y paralímpicos por que el Comité Paralímpico Español se sienta en la misma mesa que el Olímpico y el CSD. Estamos ultimando un órgano para tomar decisiones juntos, queremos una hoja de ruta compartida", apuntó.

"Los deportistas tenéis un papel fundamental para tener más igualdad. Y las instituciones estamos obligados a apoyaros", reconoció al mismo tiempo que agradeció el trabajo de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI) y de los equipos técnicos que "son decisivos para los deportistas".

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, el lema elegido por el CPE, 'Inspiramos al mundo desde la cima', "es una declaración de intenciones". "Todos estos deportistas ponen de manifiesto la ruptura de barreras, y las más difíciles son las mentales", dijo al mismo tiempo que resaltó el logo del Movimiento Paralímpico, tres brazos de tres colores diferentes -rojo, azul y verde-. "Son 'agitos', que en latín significa 'yo me muevo, en el sentido de avanzar y eso es lo que van a hacer y desde España les animamos. El deporte es una herramienta fundamental para conseguirlo ", declaró.

"Que se celebren estos Juegos Paralímpicos en una ciudad también consiguen que haya leyes más justas en esa ciudad porque el 15 por ciento de la sociedad tiene alguna discapacidad, así que estamos orgullosos de veros. Gracias, embajadores", sentenció Saiz.

URIBES: "LOS JUEGOS PARALÍMPICOS SIRVEN PARA APRENDER VALORES"

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ensalzó el "cariño y el orgullo" que produce la participación de los cinco deportistas en los Juegos Paralímpicos. "Tuve el placer de estar en París 2024 y vi muchas capacidades. Los Juegos Paralímpicos sirven para aprender valores del deporte como es la superación y el mérito", señaló subrayando la importancia que tiene para el Gobierno la consecución de medallas, independientemente de la modalidad.

Finalmente, el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino, deseó "mucha suerte" a los deportistas españoles que participarán en una "edición histórica", tanto por la amplia participación de los deportistas como por la conmemoración del medio siglo desde que se celebraron los primeros Juegos Paralímpicos de invierno -en 1976, en Suecia-.

"Es un honor poder acoger el acto de presentación del Equipo Paralímpico Español. Los Juegos son más que deporte, es un momento universal de encuentro entre distintas lenguas y culturas. Sois un ejemplo para los jóvenes y la inspiración de los atletas supone un patrimonio para el país. Os deseo mucha suerte", finalizó.