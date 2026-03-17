Milagros Tolón: "Estaba convencida de que estos Juegos Paralímpicos iban a dejar una huella imborrable"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante el acto. - OSCAR J. BARROSO / AFP7

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, confesó este martes que "estaba convencida" de que los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 "iban a dejar una huella imborrable", tras lograr cuatro medallas de la mano de la esquiadora Audrey Pascual, que dará "muchas alegrías" a lo largo de su carrera.

"Ha pasado un poco más de un mes de la presentación del Equipo Paralímpico Español y todo ha cambiado. Estaba convencida de que estos Juegos Paralímpicos iban a dejar una huella imborrable, pero no pensaba que fuerais a superar las expectativas. Habéis hecho muy buen trabajo todos, con medalla o sin medalla", celebró la ministra en la recepción a los deportistas paralímpicos españoles participantes en la cita italiana.

La titular de Deportes subrayó que, a pesar de llevar poco tiempo en su cargo, ya lleva "en el corazón" a la familia paralímpica. Tolón reiteró el "compromiso del Gobierno con el deporte paralímpico y las instituciones que forman parte". "Sois un orgullo para este país. Enhorabuena a todos", señaló acordándose de los patrocinadores, que son "el alma para que esto salga bien".

Uno de los nombres propios de esta cita es la esquiadora Audrey Pascual, que ha firmado "el mejor debut" de un español en unos Juegos con cuatro medallas --dos oros, una plata y un bronce--. "Estamos orgullos de lo logrado. Estoy segura que tu carrera nos va a dar muchas alegrías", comentó la ministra que también tuvo palabras para María Martín-Granizo. "Todos sabemos que estar entre los ocho mejores es una recompensa al compromiso por estar allí", aseguró.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deporte (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, confesó que le "conmueve ver las imágenes" de las competiciones. "Es volver a pasar por el corazón el privilegio que hemos tenido de acompañar a este equipazo. Lo recordaremos siempre", ensalzó.

"En España hay un solo deporte, el español, da igual en qué condición. Lo dice la Ley del Deporte. Los dos Comités, el Olímpico y el Paralímpico, están en colaboración con el CSD. Además, el valor de las medallas es igual ya para olímpicos y paralímpicos", enfatizó.

De esta cita en Milán y Cortina d'Ampezzo, destacó que los ocho deportistas han "hecho muy felices" a los españoles. "Audrey con las medallas, que esa de plata sabe a oro, y los demás representan los grandes valores del deporte, sobre todo, el respeto a los rivales", apuntó.

"Esta es vuestra casa. Quiero agradecer la hospitalidad del CPE en Italia, su buen trabajo porque al caminar con ellos por allí se veía el reconocimiento que hay al Comité. Son un equipazo y lo visto significa que el resultado deportivo no es casual, además del talento hay una institución detrás apoyando", concluyó.