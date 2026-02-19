Milagros Tolón: "Oriol Cardona ha firmado un triunfo para la historia"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, y Oriol Cardona - CSD

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, celebró con emoción la histórica jornada vivida por el equipo español en los Juegos Olímpicos de Invierno, con la conquista de una medalla de oro, una de bronce y un diploma en esquí de montaña, en Milán-Cortina de Ampezzo.

"Ha sido una gesta para el recuerdo. Seguir al equipo español de esquí de montaña ha sido ver la culminación de un proceso perfecto de entrega, de técnica y de determinación. Sabíamos que estábamos viviendo algo especial", dijo este jueves desde Bormio.

Tolón destacó el momento histórico del oro de Oriol Cardona, tras "cincuenta y cuatro años de espera" y para honrar el "legado histórico de Paquito Fernández Ochoa". A ello se ha sumado el bronce de Ana Alonso y el diploma de Ot Ferrer, que ha sido quinto.

"Todos ellos nos han emocionado, situando al deporte español en la senda del éxito. Es un triunfo para la historia y una gesta para el recuerdo. España está de nuevo en lo más alto", dijo.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, expresó desde Madrid su satisfacción ante "uno de esos días que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva del deporte español". "Hemos vuelto a escuchar nuestro himno en lo más alto del podio en unos Juegos de Invierno, algo que no sucedía desde la gesta inolvidable de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972", comentó.

"Oriol Cardona nos ha regalado un oro que nos emociona, que nos une y que inspira a todo un país. Lo de Ana es mucho más que una medalla. Es una lección de vida. Hace apenas unos meses estaba recuperándose de un grave accidente y hoy está en un podio olímpico. Su fuerza, su determinación y su fe en sí misma, como pude expresarle personalmente durante uno de sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Sierra Nevada, representan lo mejor del deporte español", confesó.

Además, el presidente del CSD felicitó a Ot Ferrer por su diploma olímpico. "Ot ha demostrado que el futuro ya es presente. Su quinto puesto confirma el enorme nivel de este equipo y la solidez de un proyecto que no deja de crecer", apuntó.

Desde el CSD celebran además los resultados después de la apuesta del gobierno por el esquí de montaña, a través del respaldo a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), la única de las 66 federaciones deportivas nacionales con representación en los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno. La subvención ordinaria a esta federación ha pasado de 604.077 euros en 2018 a 2.580.537 euros en 2025.

"Estos resultados no son fruto de la casualidad. Son el resultado de la infatigable dedicación de nuestros deportistas, del trabajo impecable de la federación y de sus técnicos, y de una apuesta estratégica sostenida en el tiempo. Cuando España cree en una disciplina, la apoya y la planifica con ambición y visión de futuro, los resultados llegan. Hoy celebramos medallas, pero también celebramos un modelo de país que apuesta por el deporte como proyecto colectivo", dijo Rodríguez Uribes.