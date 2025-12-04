Milán-Cortina recibe la Llama Olímpica en Atenas: "Es un momento mágico"

Entrega de la Llama Olímpica a los organizadores de Milán Cortina 2026. - OLYMPICS

ATENAS (GRECIA), 4 Dic. (dpa/EP) -

La Llama Olímpica de los Juegos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina d'Ampezzo, que se celebran del 6 al 22 de febrero, fue entregada el viernes a los organizadores italianos en un "momento mágico" en el Estadio Panathinaikó de Atenas donde se celebraron los primeros Juegos modernos en 1896.

"Hoy es un momento mágico para todos nosotros", declaró el presidente del comité organizador, Giovanni Malago, tras recibir la llama encendida hace una semana en la Antigua Olimpia de manos del presidente del Comité Olímpico Griego, Isidoros Kouvelos.

Y Kouvelos reivindicó el papel social de los Juegos. "No podemos cambiar el mundo entero en 16 días de competición. Pero podemos mostrar durante 16 días cómo podría ser el mundo cuando el respeto es lo primero", dijo.

Debido a las malas previsiones meteorológicas, sólo se celebró la ceremonia de entrega en el Estadio Panathinaikó. El programa artístico se canceló y sólo se mostró a través de un vídeo grabado durante los ensayos. Finalmente, sólo acudió una pequeña multitud a una ceremonia con la presencia de la tenista Jasmine Paolini y el ciclista Filippo Ganna, ambos campeones olímpicos italianos, como portadores de la llama antes de la entrega formal.

La Llama Olímpica llegará el jueves a Roma y allí permanecerá unos días antes del relevo por las 20 regiones y 110 provincias italianas, en un recorrido de 12.000 kilómetros a lo largo de 63 días que transmitirá "un mensaje de unidad y resistencia que trascenderá fronteras y generaciones", y que culminará con el encendido del pebetero olímpico en la ceremonia inaugural del 6 de febrero en el estadio milanés de San Siro.