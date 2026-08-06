Nace la Federación Española de Cricket, reconocida por el CSD y con vistas a Los Ángeles 2028

Archivo - Nace la Federación Española de Cricket. - Andrew Matthews/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Cricket (FEC) ha quedado constituida al amparo del Consejo Superior de Deportes (CSD), con el objetivo de formar parte del Comité Olímpico Español (COE) para afrontar la ruta hacia Los Ángeles 2028 tras la inclusión del críquet en el programa de esos próximos Juegos Olímpicos.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, dispuso el pasado 7 de julio la publicación de los Estatutos de la FEC. Dicha resolución se reflejó el 18 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) anexando esos Estatutos, estando ya ratificados por el propio CSD a fecha 18 de junio e inscritos luego en el Registro Estatal de Entidades Deportivas.

El BOE indicó que la nueva federación, "una vez reconocida" por el CSD, debía solicitar "formar parte" del COE e igualmente debía pedir su "integración como socio" en la Asociación del Deporte Español (ADESP), pasos ideados para asentarse y optar al camino clasificatorio para LA28, donde también habrá sóftbol, flag football, lacrosse y squash.