Nico Rodríguez carga contra la RFEV: "Hemos sufrido un engaño, la beca de 'sparring' que nos ofrecen es ínfima"

"Espero haber sido justo con todo el mundo", dice el regatista vigués tras su exclusión del camino hacia los JJ.OO.

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El regatista vigués Nico Rodríguez cargó este jueves contra la Real Federación Española de Vela (RFEV), sintiéndose víctima de "un engaño" por su exclusión junto a Silvia Mas del camino clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, en favor de Jordi Xammar y Nora Brugman, y además tildando de "ínfima" la beca de 'sparring' ofrecida para afinar ese barco de la clase 470 en modalidad mixta.

"Una vez que ellos cierren esto el sábado, ya no tenemos plaza para los Juegos Olímpicos. Sí es cierto que la Federación nos ha propuesto hacer de 'sparring' del equipo de Jordi y Nora", desveló Rodríguez durante una rueda de prensa, realizada desde la sede en Bouzas (Vigo) de la Real Federación Gallega de Vela (RFGV).

"Pero claro, dadas las circunstancias de que nosotros hemos sufrido un engaño, de que obviamente la beca de 'sparring' que nos ofrecen es ínfima... No quiero trabajar para ayudarles a conseguir una medalla cuando considero que me han utilizado, me han engañado y se han aprovechado de mi criterio. Al menos quiero intentar ser lo más honesto y buena persona posible, obviamente en mi cabeza no entra la posibilidad de hacer de 'sparring'", comentó el regatista vigués.

Para dicha preparación olímpica, la RFEV ha prescindido de la tripulación que él forma con la timonel catalana Silvia Mas. Y así, ha anticipado meses la elección de los representantes españoles en París 2024. El motivo esgrimido es el mejor resultado de Xammar y Brugman durante el Campeonato del Mundo celebrado el pasado agosto en La Haya (Países Bajos).

"Lo primero de todo es que aquí hay un error de forma, ya que la normativa dice que se tendrá en cuenta solo lo comprendido entre marzo de este año y agosto, no los dos últimos años. Como CPO o Comité de Preparación Olímpico de expertos que son, debe contextualizarse la situación previa y el final del campeonato, y saber que llegamos al último día del Campeonato del Mundo en cuarta posición", relató Rodríguez.

"Cierto que tras un mal último día acabamos en décima posición, a 18 puntos del tercero, pero sería matemáticamente opciones de medalla en caso de entrar en una 'medal race'. Por todo esto, es muy dudoso que se pueda dar a entender que no consideramos a nuestro equipo como clara opción a medalla [en JJ.OO.], habiendo quedado como séptima nación; hubiese sido lo equivalente a un diploma olímpico", prosiguió el vigués.

Rodríguez agregó que "los resultados obtenidos por nuestro equipo en el segundo ciclo vinieron determinados por la errónea información que nos fue facilitada" desde la RFEV. "La RFEV nos ha engañado en cuanto al procedimiento que se iba a ejecutar para la selección olímpica en nuestra categoría de 470 mixto", insistió.

"A nuestro equipo se le había informado reiteradamente de que el objetivo en este Mundial era conseguir la plaza para España y no decidir el equipo representante en los Juegos Olímpicos, lo que se haría durante el 2024", explicó sobre un sistema que la RFEV había decretado con "el único objetivo" de "clasificar al país" y "evitar cualquier tipo de pelea entre los competidores en un objetivo común".

En este sentido, Rodríguez citó textualmente un correo electrónico remitido a su persona en junio de 2023 por parte de la RFEV, donde se señalaba expresamente lo narrado por él en rueda de prensa. "No se trata de una comunicación aislada, pues en conversaciones personales se repitió hasta la saciedad lo antes dicho", recalcó el deportista gallego.

"Como decimos, por parte de la RFEV se nos comunicó expresamente y en varias ocasiones que la selección bajo criterio técnico únicamente se emplearía en clases olímpicas a las que la rivalidad entre equipos no existiese, como ocurre en la actual", argumentó Rodríguez nuevamente.

De igual modo, indicó que esta polémica le ha generado problemas con su salario. "Es un tema privado, que obviamente con los abogados se va a tratar. Y bueno, prefiero no decirlo públicamente, pero te puedo asegurar que es una cuantía respetable", le espetó Rodríguez a uno de los periodistas durante la rueda de prensa.

"Te digo una cosa, todo esto no lo hago por el dinero. Si lo hubiese hecho por el dinero, hace dos años que hubiese presentado ya la demanda, o hace un año y medio; y me he aguantado hasta ahora. Me he dedicado a navegar, que al final es mi trabajo, y he decidido que ahora porque ya me están cortando la cabeza. Me están dejando sin aquello que realmente deseo, que es luchar por la medadla olímpica", subrayó.

"Soy consciente de que estoy agitando el avispero; y cuando agitas el avispero, pues a veces te pican. Pero tengo la conciencia supertranquila de que creo que en estos dos años nadie tiene nada éticamente y moralmente que achacarme, porque creo que he sido superjusto en todo momento con todos los compañeros del equipo en todos los sentidos. Y si me equivoco, les pido perdón de antemano", añadió.

"ESPERO HABER SIDO JUSTO CON TODO EL MUNDO"

"Espero haber sido justo con todo el mundo. Cada vez que nos han ganado, y han sido varias desgraciadamente, he ido y les he dado la mano o dos besos. Siempre que los he tenido delante, no ha habido ningún problema porque esto es deporte. Y yo acepto perder como parte del deporte; igual que ganamos el año pasado, el deporte es perder y pierdes muchas más veces que ganas, esa es la realidad", reflexionó.

El vigués acudió al Mundial del pasado agosto dos días después de la muerte de su padre. "No me arrepiento de haber ido a La Haya porque al final creo que hemos demostrado que somos profesionales y que a pesar de haberse muerto mi padre dos días antes del Mundial nos dedicamos a esto. A pesar de las adversidades, hemos demostrado que valemos, que creo que es algo importante", señaló al respecto.

"Creo que también era un reto personal. Aunque en un momento por mi cabeza se pasó el no ir, creo que era importante ir y demostrar que valemos. Yo hice mi propia purga diaria todos los días en la ducha, me ponía una canción que me recordaba a mi padre y todos los días ahí era cuando yo llegaba, me limpiaba y luego sonreía y trabajaba", recordó.

Por otra parte, analizó cómo está la relación con su excompañero Xammar. "Yo llegué a considerar a Jordi casi como un hermano. Al final toda la experiencia que vivimos durante cinco años fue algo fantástico. Es algo que me queda para toda la vida, pero desgraciadamente cada uno toma sus propias decisiones y cada uno tenemos nuestra propia conciencia", lamentó.

"Son cosas que yo nunca hubiese hecho y no entran en mi cabeza, en los valores que me han enseñado. Pero bueno, la vida es esto y son decepciones. Hay decepciones entre amigos, hay decepciones en el trabajo, hay decepciones en todos los sitios. Lo que toca es levantarse y aceptarlo como parte de la vida y como parte del proceso. Obviamente ha habido un luto, ha habido un daño, yo he sufrido mucho con todo esto porque no me lo esperaba y no quería pensar que era cierto", rememoró.

"Obviamente él se tuvo que mover mejor que yo, porque yo directamente no me he movido; me he enfrentado por varios motivos a ellos [la RFEV], además de en otras cosas de difícil explicación porque no tengo pruebas. Ha habido más medidas de presión a lo largo de este año por parte de la Federación, como cuando soy padre y me tengo que ir unos 10 días fuera de Galicia; o como cuando en el proceso de agarrar la dotación de Silvia [Mas], no entendemos cómo es conveniente tener que irse a Marsella a entrenar", contó.

"Son cosas que no entiendo, son movimientos que se han hecho para presionarnos y que hemos ido sacando adelante. Creíamos que íbamos a tener nuestra oportunidad en el agua; pero cuando creíamos que la selección iba a ser en 2024, pues se ve que no y que se cierra sin previo aviso", concluyó.