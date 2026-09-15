Pau Gasol: "Los Ángeles 2028 van a ser unos Juegos únicos y punteros"

Pau Gasol durante el torneo de golf solidario a beneficio de Gasol Foundation y organizado por Santander Private Banking - SANTANDER

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

El exjugador español Pau Gasol, presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), cree que los Juegos de Los Ángeles 2028 "van a ser únicos y punteros", y recalcó que el objetivo y "el reto" del organismo es que este evento "cada vez tenga más impacto".

"Creo que van a ser un Juegos muy especiales, únicos y punteros seguramente, excepcionales en muchas maneras. Cada Comité Organizador tiene sus peculiaridades y Los Ángeles tiene un poder comercial, una experiencia a nivel organizativo, una calidad de instalación muy, muy alta", expresó Gasol, presidente de la Comisión de Atletas del COI y que forma parte de la Comisión de Coordinación de este evento.

El catalán sabe que "va a haber obviamente sus retos y dificultades". "Pero vamos a intentar navegarlas lo mejor posible y hacer que esos Juegos sean unos grandes Juegos y un gran éxito como lo fueron ya en París y también los Juegos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo. Eso es un proceso continuo y el siempre querer mejorar y que el evento cada vez tenga más impacto, es un reto sin duda, y eso es lo que tenemos entre manos", reflexionó ante los medios durante el torneo de golf solidario a favor de la Gasol Foundation, organizado por Santander Private Banking en el Club de Golf Santander de Boadilla (Madrid).

Y los deportistas olímpicos y paralímpicos españoles, con los que mantuvo este lunes un acto, están con "la ilusión". "Yo creo que para muchos de los deportistas olímpicos, los Juegos es lo máximo, como lo es para todos los deportistas, pero para ellos mucho más por la exposición y el impacto que eso tiene en sus vidas y carreras", reconoció.

"Están con el objetivo de llegar, de clasificarse, de participar, de poder optar también, por qué no, a medallas y de dar el máximo de cada uno de ellos. También es un 'poquito' también el éxito para cada persona, siempre con exigencia y con ambición, pero con los pies en el suelo, porque tampoco puedes marcar a veces objetivos inalcanzables", advirtió.

Además, resaltó que "para cada uno el éxito es un poco distinto". "Pero están todos muy ilusionados, tanto los olímpicos como los paralímpicos. Para ellos los Juegos es el objetivo y toda su vida, calendario, ciclos, están alrededor de ello, y están también muy agradecidos también por el apoyo que reciben de compañías que es fundamental", sentenció.