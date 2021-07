Rahm y su baja en Tokio por covid: "Esto nos recuerda que seguimos en pandemia"

Archivo - Jon Rahm - Curtis Compton/TNS via ZUMA Wire / DPA - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm aceptó como "el destino" su baja en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tras dar positivo por coronavirus este domingo, perdiendo la oportunidad de ganar una medalla, una situación que sirve para recordar que "seguimos en pandemia".

"He tenido la suerte de representar a mi país y ganar campeonatos en todo el mundo. Jugar en Tokio me habría dado la oportunidad de ganar una medalla para mi país. Me hubiera encantado ser uno de los primeros medallistas españoles, pero el destino tiene otros planes para mí", escribió en su cuenta de Twitter.

El vasco, número uno del mundo y gran baza de medalla para España, no podrá hacer su debut olímpico por culpa de su segundo positivo en menos de dos meses. A principios de junio, Rahm se tuvo que retirar del Memorial Tournament cuando iba líder destacado tras la penúltima jornada.

El regreso del de Barrika fue para ganar el US Open, pero ahora, el covid vuelve truncar su camino en una cita señalada. "Este es un gran recordatorio para todos nosotros de que todavía estamos en una pandemia, las cosas no han terminado y todavía tenemos que luchar juntos para superar esto lo mejor que podamos", apuntó.

"Les deseo mucha suerte a todos los grandes atletas que representan a España en los Juegos de Tokio, los estaré observando y animando desde casa. Dios los bendiga", terminó, mandando su ánimo al resto de la delegación española en Tokio.