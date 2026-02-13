Rebecca Passler podría disputar los Juegos de Invierno tras levantarse su suspensión por dopaje

Archivo - La biatleta italiana Rebecca Passler, en una imagen de archivo. - Florian Frison / DPPI / AFP7 / Europa Press

ANTERSELVA (ITALIA), 13 (dpa/EP)

La biatleta italiana Rebecca Passler ha sido "readmitida" por la Federación Italiana de Deportes de Invierno para disputar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 como medida de suspensión provisional por dar positivo en un control antidopaje.

El tribunal de apelación de la Autoridad Nacional Antidopaje Italiana (NADO) tomó la decisión después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Milán devolviera el caso. "Rebecca Passler ha sido readmitida en Milán Cortina 2026", declaró este viernes la Federación Italiana de Deportes de Invierno, añadiendo que se unirá a sus compañeros de equipo a partir del lunes.

Por lo tanto, la biatleta italiana podría participar en el relevo olímpico femenino el miércoles si los responsables del equipo la eligen. "Siempre he creído en mi buena fe. Me gustaría dar las gracias a todos los que me han ayudado, desde los abogados que han seguido mi caso hasta la Federación Italiana de Deportes de Invierno, mi familia y mis amigos. Ahora por fin puedo volver a centrarme al cien por cien en el biatlón", afirmó Passler.

Según la Agencia Antidopaje Italiana, la deportista dio positivo por letrozol durante un control fuera de competición en enero. Este fármaco se puede utilizar para reducir los niveles de estrógeno, pero se utiliza principalmente para tratar el cáncer. La biatleta argumentó que se trataba de un caso de contaminación y que ella no tenía la culpa, algo que el tribunal de apelación dictaminó que había podido demostrarlo de forma creíble.