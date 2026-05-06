Reino Unido baraja la posibilidad de presentar una candidatura para albergar los Juegos en la década de 2040

Archivo - Los aros olímpicos en el Parque Olímpico de Londres durante los Juegos de 2012 - Stephen Pond/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 6 May. (dpa/EP) -

El Gobierno del Reino Unido está manteniendo "conversaciones sobre el apoyo a posibles candidaturas" para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en la década de 2040, según informó este miércoles la cadena 'BBC' citando al Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMS).

Según el informe, el DCMS afirmó que "el trabajo inicial para examinar si el Reino Unido podría acoger los Juegos por primera vez desde Londres 2012 evaluará factores clave como el coste potencial, el beneficio socioeconómico y las posibilidades de éxito".

El informe añadía que el Reino Unido aspira a convertirse igualmente en la sede preferida para los grandes eventos deportivos en el futuro. Como parte de estos planes, el Gobierno británico también está considerando tipificar como delito la reventa de entradas para eventos específicos -como la Eurocopa 2028- sin autorización, alegando que "facilitará" este deseo.

Los Ángeles, en Estados Unidos, y Brisbane, en Australia, acogerán los Juegos de 2028 y 2032, respectivamente. El Comité Olímpico Internacional (COI) aún no ha designado a los anfitriones de los eventos de 2036 y posteriores. Alemania también aspira a acoger los Juegos de Verano de 2036, 2040 o 2044.