La RFEA y Allianz buscan talento joven para Brisbane 2032

La RFEA y Allianz lanzan un programa de talento joven para Brisbane 2032

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la empresa aseguradora Allianz han presentado este lunes ALLIANZ FUTURES 32, un programa estratégico de detección, acompañamiento y desarrollo del talento joven del atletismo español con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

La iniciativa, impulsada por la RFEA con Allianz como socio principal y 'naming partner', está dirigida a atletas de las categorías Sub-18, Sub-20 y Sub-23 y apuesta por una planificación estructurada y a largo plazo que combine el rendimiento deportivo con el desarrollo personal, académico y humano de los deportistas.

El programa contempla un acompañamiento individualizado mediante planes específicos de atleta y entrenador, coordinados por una figura de referencia que supervisará la evolución deportiva junto al técnico personal, además de facilitar el acceso prioritario a los Centros de Alto Rendimiento, concentraciones técnicas y acciones de monitorización orientadas a optimizar el rendimiento.

Asimismo, ALLIANZ FUTURES 32 incluye cobertura médica y asistencia especializada a través de los servicios médicos federativos, programas de formación y asesoramiento para atletas y entrenadores y acciones destinadas a facilitar la transición progresiva al atletismo absoluto y a los principales programas de apoyo de la RFEA y Team España.

Durante la presentación, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, señaló que el apoyo de Allianz "supone un paso decisivo para el desarrollo del talento joven del atletismo español" y permitirá reforzar una visión de trabajo a largo plazo "con una estructura sólida, coherente y orientada a la excelencia".

Por su parte, la directora general comercial de Allianz Seguros, Carmen González, destacó el compromiso de la compañía con el deporte y el talento joven, subrayando que el programa busca ofrecer a los atletas "las herramientas y el acompañamiento necesarios para alcanzar su máximo potencial".

El acuerdo, firmado inicialmente para el periodo 2026-2028, contempla una continuidad progresiva con el objetivo de acompañar a los deportistas hasta su posible debut olímpico en Brisbane 2032, en una iniciativa que la RFEA considera una inversión estratégica para consolidar el futuro del atletismo español.