Samsung y el CPE fomentan la aplicación de la IA en la detección de nuevos talentos. - CPE

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics Iberia reconoció este jueves en Madrid en la II edición de los Premios Nacionales de Inteligencia Artificial los mejores proyectos desarrollados por alumnos de su Campus de Innovación para aplicar la IA a la resolución de retos de la sociedad, y en los que ganó un trabajo para la detección y captación de nuevos deportistas con discapacidad.

La entrega de estos reconocimientos se realizó en el marco del Samsung Innovation Campus Summit: 'AI for a Better World', un encuentro que reunió a representantes institucionales, expertos y profesionales para abordar uno de los principales retos de la nueva etapa de la inteligencia artificial: cómo pasar de las posibilidades de la tecnología a aplicaciones útiles, responsables y capaces de generar un impacto real en las personas y la sociedad.

El premio de la categoría vinculada al Comité Paralímpico Español, que fue entregado por su directora adjunta Susana Gaytán, recayó en el proyecto ParaTalent Hub. Desarrollado por Ignacio Jiménez, Miguel Martín Rodrigo y Juan Sebastián Flores Olivos, de la Universidad Politécnica de Madrid, este trabajo utiliza inteligencia artificial para explorar nuevas herramientas de apoyo a la clasificación funcional y la detección de talento en el deporte paralímpico, a partir del análisis de perfiles y conjuntos de datos de referencia.

Los alumnos del Campus conocieron el funcionamiento y las necesidades del CPE antes de plantear posibles soluciones prácticas basadas en aplicaciones de inteligencia artificial, y contaron con su acompañamiento durante la fase de diseño. De entre los cuatro proyectos presentados, ParaTalent Hub fue el mejor valorado por su posible alcance y por centrarse en uno de los pilares estratégicos de la entidad, como es la captación de nuevos talentos.

En la categoría general, por su parte, LiveR fue reconocido por explorar el uso de inteligencia artificial para apoyar uno de los procesos más complejos de los trasplantes hepáticos: el emparejamiento óptimo entre donantes y receptores.

Desarrollado por Joaquín Berenguer y Sergio Tordera de la Universitat Politècnica de València, el proyecto colaborativo con el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe plantea una herramienta de apoyo a la decisión clínica que analiza diferentes variables para facilitar la identificación de posibles emparejamientos y contribuir a mejorar los resultados postrasplantes, siempre como complemento a los criterios médicos existentes y sin sustituir en ningún caso el juicio y la decisión de los profesionales sanitarios.

Ambos proyectos reflejan uno de los principales objetivos de Samsung Innovation Campus: que la formación en inteligencia artificial no termine en la adquisición de conocimientos, sino que capacite a los jóvenes para transformarla en soluciones para necesidades reales.

SAMSUNG INNOVATION CAMPUS SUMMIT

Durante la jornada se abordaron algunos de los principales retos que acompañan al desarrollo y adopción de esta tecnología, desde la ética y la gobernanza hasta su aplicación en educación, salud, accesibilidad y emprendimiento, con una idea común: el valor de la IA no depende solo de lo que es capaz de hacer, sino de cómo se integra en la vida de las personas y de las condiciones de confianza y responsabilidad que acompañen su uso.

"La inteligencia artificial está entrando en una etapa en la que ya no basta con hablar de todo lo que puede hacer. El reto es convertir ese potencial en soluciones útiles para las personas y hacerlo de forma responsable y confiable. Desde Samsung queremos contribuir a esa transformación a través de la tecnología, pero también de la formación, el talento y la colaboración", señaló Elena Fernández Angulo, directora de Marketing Corporativo y Comunicación de Samsung Electronics Iberia.

El encuentro contó, entre otros, con la participación de Esther Monterrubio, secretaria general de Formación Profesional del ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid; Idoia Salazar, fundadora y presidenta de OdiseIA; Mago More, conferenciante, empresario y formador; Raquel Pelegrín, directora financiera (CFO) de Libelium; Orlando Vergara, fundador y CEO de Bluebarna Ecosystems, Ecosistemas de innovación e IA aplicada en salud; Fernando Trujillo, director de la Cátedra UGR-Ciudad Autónoma de Ceuta en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar; y Jesica Rivero, jefa de proyectos del Departamento de I+D+i de Fundación ONCE.

A lo largo del encuentro se compartieron experiencias sobre cómo la IA puede contribuir a personalizar el aprendizaje, apoyar determinados procesos sanitarios, mejorar la gestión de datos y recursos o favorecer una mayor autonomía de las personas con discapacidad.

Las conversaciones pusieron también el foco en la importancia de combinar innovación tecnológica con criterio humano, transparencia, confianza y colaboración, especialmente en ámbitos donde las decisiones pueden tener un impacto directo sobre las personas.

A través de Samsung Innovation Campus, Samsung impulsa formación gratuita en ámbitos como inteligencia artificial, IoT, Big Data y programación, en colaboración con universidades y entidades educativas y sociales, entre las que se incluye el Comité Paralímpico Español. El programa acumula ya más de 90 cursos y más de 1.900 alumnos formados, con el objetivo de mejorar las competencias digitales y la empleabilidad de los jóvenes.

La iniciativa busca no solo acercar a las nuevas generaciones conocimientos tecnológicos con una demanda profesional creciente, sino también favorecer que puedan aplicar esas capacidades con criterio, responsabilidad y una orientación práctica.