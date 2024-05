Saúl Craviotto: "Hay que saber retirarse, tampoco quiero estirar el chicle por estirar"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Saúl Craviotto tiene claro que no quiere "estirar el chicle por estirar", y que si ve que no hay opciones de medalla, será momento de "dejar a la gente joven", aunque su mirada está puesta en París y en sus quintos Juegos Olímpicos, en los que buscará su sexta medalla y entrar en la historia del deporte nacional, algo a lo que "nunca" le ha prestado atención.

"De momento me veo bien, pero hay que saber retirarse, y tampoco quiero estirar el chicle por estirar. Si veo que no hay opciones de medalla, de representar a mi país en las mejores condiciones, hay que dejar a la gente joven", aseguró el cinco veces medallista olímpico en una entrevista con Europa Press, tras un acto organizado por Burgo de Arias.

El catalán evitar hablar de su retirada, pero es consciente de que "a lo mejor" son sus últimos Juegos, algo que le da "un carácter bastante especial". "Estoy en una fase en mi carrera ahora que es muy difícil tomar decisiones, dejemos que fluya, vayamos a París a ver qué pasa, y después me tomaré un mes de vacaciones o lo que haga falta, de piragüismo, y hablaré conmigo mismo, con mi entrenador, mi mujer, mi familia, y vemos qué hacemos", declaró.

Por ello, tampoco cierra la puerta a seguir compitiendo más años. "Si tengo ilusión, seguimos un poco más, vamos al Europeo del año que viene o al Mundial. Es una decisión que tiene que ver mucho con la cabeza, físicamente estoy peleando de tú a tú con chavales de 'veintipocos' años, y de momento estoy bien", subrayó.

España es uno de los países con mayor nivel en el piragüismo internacional, algo que ha hecho que todos mejoren al competir entre ellos. "Yo soy mejor gracias a que haya piragüistas muy buenos, ellos han crecido también como piragüistas gracias a que he estado yo", aseveró.

"Ha salido una remesa de piragüistas brutales, con una mentalidad tremenda, sin miedo a ganar, y ellos han hecho que yo también sea mejor", advierte un Craviotto que afirma que "nunca" le ha dado "mucha importancia al tema de las medallas", porque al final "depende del deporte".

"En natación puedes conseguir en unos Juegos cuatro medallas, y uno que corra maratón solo aspira a una, igual que un taekwondista. ¿Qué es mejor, un nadador que ha ganado cinco en unos Juegos, o un maratoniano que ha ganado una?", se preguntó el campeón olímpico en Río.

En este sentido, lo que más valora de su carrera es "haber aguantado durante cinco ciclos olímpicos" y estar ahora mismo "optando por esa sexta medalla con los compañeros". "Es lo que más me gusta de mi carrera", sentenció el piragüista, que comparó su relación con el deporte de élite como una relación de pareja.

"He tenido momentos de todo, de querer dejarlo, de no aguantar más, de qué hago aquí si ya tengo bastante, he conseguido medallas olímpicas... He pasado tiempo fuera de casa con la familia, pero al final soy un privilegiado y hago lo que me gusta. Tengo la oportunidad de vivir experiencias únicas como ir a unos Juegos Olímpicos, representar a tu país, son cosas que tengo que aprovechar y estirar el chicle hasta donde pueda", resaltó.

"ME HA AYUDADO MUCHO TENER UN PLAN B"

Craviotto cree que para tener una carrera tan larga le ha "ayudado mucho tener un plan B, no poner todas las cartas en el piragüismo". "Siempre he tenido muchas inquietudes desde que tengo 18 años y aprobé la oposición de Policía con 19", detalló, puntualizando que ha seguido con "muchas más inquietudes", formándose, estudiando, invirtiendo en inmuebles...".

"Es como que tengo la cabeza ocupada. Soy piragüista cinco o seis horas al día, el resto, soy padre, marido, inversor... no estoy pensando en piragüismo a lo largo del día, casi no hablo de eso con mi mujer, y yo creo que eso también me ha ayudado mucho a no quemarme con este mundo", recalcó el español.

Ahora, se centra en estos Juegos que "van a tener un carácter especial porque están aquí al lado". "Son en Europa, en París, va a ir gente a verme en coche, mi familia es de Lérida, mi otra de Asturias, estoy bastante cerca de la frontera... Voy a tener a una afición de la leche, es la primera vez que mis hijas van a verme en unos Juegos Olímpicos", aseguró sobre la presencia de su gente en París para animarle después de que las restricciones por la pandemia lo complicasen todo en Tokio hace tres años.

Craviotto, que también ha compaginado su labor deportiva con la de policía en estos años, confesó que "al principio fue un poco más complicado" porque trabajaba "en la calle" y luego entrenar era "duro", pero ahora está en un grupo de Patria Ciudadana y tiene unos horarios más acordes a lo que puede. "Digamos que he tenido mucha facilidad, en este sentido no me atrevo a poner ni un pero, porque se han portado muy bien conmigo. Si no fuera por ellos tampoco hubiese logrado mis objetivos", reconoció.

Por último, el deportista, embajador de 'Protein Plus, el nuevo producto de 'Burgo de Arias', no olvida la importancia de la nutrición para poder seguir al máximo nivel durante tantos años. "En mis inicios era un poco más desastre, tenía 20 años, comía de todo, engordaba, pero recuperaba de maravilla. Con el paso del tiempo vas aprendiendo, leyendo, hay mucha más información e incorporas a tu grupo de trabajo profesionales nutricionistas que te abren los ojos y te dicen, esto no lo hagas, prueba esto que te va a venir mejor", afirmó.

"Antes era impensable que una persona con 39 años estuviese en la élite y peleando por medallas olímpicas, antes la gente se retiraba con 30, 31, y se lesionaban con más facilidad. Hoy en día las carreras se alargan mucho, gracias en parte a la nutrición, al entrenamiento, al tener un poco más de conciencia de lo que tienes que hacer para alargar esa carrera", concluyó.