March 6, 2026, Verona, Veneto, Italy: Flag of Ukraine at the Parade of Athletes during the Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games at the Arena di Verona. - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet

CORTINA D'AMPEZZO (ITALIA), 14 Mar. (dpa/EP) -

La delegación de Ucrania también boicoteará la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, que se celebrará el próximo domingo, tras haberse ausentado ya de la gala inaugural del 6 de marzo, en señal de protesta por permitirse en esta cita la presencia de banderas de Rusia y de Bielorrusia.

En contraste con los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados un mes antes en el norte de Italia, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) sí levantó esa prohibición de mostrar símbolos nacionales rusos y bielorrusos.

Valeriy Sushkevych, presidente del Comité Paralímpico Nacional de Ucrania, fue preguntado este sábado por la agencia dpa si su país va a participar en la Ceremonia de Clausura. "No, nunca. Allí se izará la bandera de un Estado asesino. Estos Juegos Paralímpicos son los peores de la historia", declaró al respecto.

El dirigente, de 71 años, acusó a muchos deportistas paralímpicos rusos de apoyar abiertamente al líder del Kremlin, Vladimir Putin, quien lleva más de cuatro años librando una guerra contra Ucrania con el apoyo del Ejército de Bielorrusia en el mismo conflicto.

"Los medallistas de oro rusos han dedicado sus medallas a Putin, no al país ni al pueblo ruso. Esto demuestra que los deportistas no solo representan a su país, sino también al terrorismo, la guerra y los ataques militares. Es terrible", añadió Sushkevych al respecto.

Lituania también anunció que no irá a la Clausura, como protesta. "Estamos profundamente decepcionados por la situación", dijo un portavoz de su delegación a la dpa. Las representaciones de Ucrania y Lituania, junto a las de República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia y Polonia, boicotearon por completo la Ceremonia de Apertura; solamente 28 de las 55 naciones en estos JJ.PP. desfilaron con sus deportistas en Verona.