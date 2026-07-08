El ucraniano Vladyslav Heraskevych critica duramente la decisión del COI sobre Rusia

Archivo - El piloto ucraniano de skeleton Vladislav Heraskevych muestra el caso con imágenes de deportistas ucranianos fallecidos durante la invasión de Rusia - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BERLÍN/MOSCÚ 8 Jul. (dpa/EP) -

El deportista ucraniano Vladyslav Heraskevych, que compite en skeleton, se mostró muy crítico con la decisión del Comité Olímpico Internacional de levantar provisionalmente la suspensión de todos los deportistas rusos y la calificó como una "locura" y una "vergüenza".

Hasta ahora, solo se había permitido competir en los últimos Juegos Olímpicos a aquellos deportistas rusos que pudieran demostrar que no habían apoyado abiertamente la guerra de Ucrania y que estaban libres de dopaje, pero como neutrales. Sin embargo, el COI puso fin el martes a la prohibición general, permitiendo que todos los rusos que no hayan dado positivo puedan clasificarse para los Juegos de Verano de 2028, aunque el organismo aún tiene que decidir si la bandera rusa volverá a ondear en Los Ángeles (Estados Unidos).

"Sabía que acabaría pasando en algún momento, pero nunca habría pensado que esta decisión se tomaría tan rápido", declaró el miércoles al portal de noticias 'Münchner Merkur/TZ un Heraskevych, noticia en los pasados Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), de los que fue descalificado por negarse a competir sin un casco en homenaje a los caídos de su país en la guerra, algo que el COI consideró un símbolo político prohibido.

Para el piloto de skeleton, "en los últimos días se han producido numerosos ataques con misiles contra Kiev y ha habido más víctimas mortales". "La situación actual es, básicamente, tan grave como nunca lo ha sido. Y es precisamente en ese momento cuando el COI hace pública esta decisión", añadió desde Kiev, deseando que "las federaciones deportivas nacionales tomen la decisión correcta y no abran la puerta a Rusia"