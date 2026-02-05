Witold Banka (AMA) confiesa no estar "cómodo" con la presencia de Eteri Tutberidze en los Juegos de Invierno

Archivo - El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, durante una rueda de prensa. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MILÁN, 5 Feb. (dpa/EP) -

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, confesó no sentirse "cómodo" con la presencia en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, que comienzan este viernes, de la exentrenadora de la patinadora rusa Kamila Valieva, Eteri Tutberidze, que fue sancionada tras dar positivo en un control antidopaje antes de los Juegos de Invierno de Pekín 2022 a pesar de no encontrar "pruebas" esclarecedoras.

"La AMA no está detrás de la decisión de acreditar a la entrenadora. La investigación no encontró pruebas de que esta persona (Eteri Tutberidze) estuviera involucrada en el asunto, por lo que no hay base legal para excluirla. Pero si me preguntas personalmente por mis sentimientos, no me siento cómodo con su presencia aquí en los Juegos Olímpicos", declaró Banka en una rueda de prensa en Milán (Italia).

En los Juegos de Pekín 2022, se permitió competir a Valieva, de 15 años, a pesar de haber dado positivo por la sustancia prohibida trimetazidina dos meses antes. La rusa ayudó a su país a ganar el oro por equipos, pero posteriormente fueron descalificados debido al resultado positivo. Valieva parecía destinada a ganar el oro individual, pero terminó cuarta y fue criticada por Tutberidze, que ahora acompaña a la joven rusa Adeliia Petrosian, que competirá bajo bandera neutral debido a la guerra en Ucrania.

Por otra parte, Banka afirmó que no le preocupaba el proyecto de ley del Gobierno estadounidense para suspender la financiación de la AMA. La AMA ha mantenido constantes enfrentamientos con la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. "Sigo siendo optimista en lo que respecta a la colaboración con nuestros amigos de Estados Unidos. Sé que muy pronto van a pagar la contribución (financiera). Somos financieramente estables", afirmó.

También se le preguntó a Olivier Niggli, director general de la AMA, si su organización investigará a los saltadores de esquí que utilizan trajes con la entrepierna ampliada para obtener ventaja. "Si surgiera algo, lo investigaríamos para ver si está relacionado con el dopaje. No nos ocupamos de otros medios (no relacionados con el dopaje) para mejorar el rendimiento", señaló.