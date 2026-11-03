España firma otro pleno de victorias y lidera sus grupos en el Mundial de pádel de Doha

Los españoles Aimar Goñi y Arturo Coello ganan a la pareja de Paraguay en la segunda jornada del Mundial de Pádel 2026 de Doha (Catar) - SILVESTRE SZPYLMA / FIP

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de pádel han sellado este martes con solvencia sus segundas victorias en el Mundial de Doha tras imponerse por 3-0 a Paraguay y Gran Bretaña, respectivamente, resultados que les permiten mantenerse al frente de sus grupos a falta de la última jornada de la primera fase.

En el cuadro masculino, el combinado nacional ha firmado un pleno de triunfos ante Paraguay en el Grupo B. La pareja formada por Mike Yanguas y el debutante Javi Leal ha sumado el primer punto tras vencer a González y Dehnike por 6-4 y 6-3.

A continuación, Paquito Navarro y Juan Lebrón han superado con contundencia a Petit y Popovich con un rotundo 6-0 y 6-2. Finalmente, Aimar Goñi y Arturo Coello han certificado el definitivo 3-0 frente a Miranda y Rodríguez con un resultado de 6-1 y 6-3.

Por su parte, el equipo femenino de España, vigente campeón del mundo, ha superado con absoluta claridad a Gran Bretaña (3-0) en el Grupo A sin ceder un solo set. Andrea Ustero y Martina Calvo han arrollado a Norton y Jackson con un doble 6-0, mientras que Marta Ortega y Bea González se han impuesto por un doble 6-1 a Gibson y Nicholas.

El punto final lo han firmado Ari Sánchez y Paula Josemaría, que han vuelto a formar pareja para vencer a Phillips y Tordoff por 6-0 y 6-1.

En el resto del torneo masculino, la jornada ha dejado la ajustada victoria de Chile sobre los anfitriones de Qatar por 2-1 en el Grupo C, mientras que Argentina ha superado por 3-0 a Países Bajos en el Grupo A. Italia y Brasil también han asegurado el pleno en el Grupo D tras ganar sus respectivos duelos ante México y Estados Unidos por 3-0.

En la competición femenina, la jornada ha estado marcada por la remontada de Alemania ante Brasil (2-1) en el grupo de España, lo que da opciones de clasificación a las germanas. Asimismo, Argentina, Francia, Italia, Suecia, Portugal y Países Bajos han sumado su segundo triunfo consecutivo para certificar su buen arranque en el torneo.