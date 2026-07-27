Archivo - 'Madrid Es Ahora' Lanza El Comunidad De Madrid Premier Padel P1 By Oysho. - JOSÉ MANUEL ALVAREZ - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho, que se disputa del 1 al 6 de enero en el Movistar Arena, volverá a reunir a la élite del pádel mundial bajo el lema 'Madrid es ahora', el video promocional del torneo que llega tras el éxito de las últimas pruebas disputadas en España.

Gijón colgó el cartel de 'sin entradas' en la jornada del sábado y domingo, Valencia agotó las entradas también durante el sábado y domingo y Málaga llenó el Martín Carpena el sábado. Ahora es el turno de Madrid, donde volverán a darse cita las mejores parejas del mundo en el torneo con mayor recorrido de Premier Padel en España.

La cuenta atrás ya ha comenzado para el adiós de Alejandra Salazar, el reto de Alejandro Galán y Fede Chingotto por conquistar Madrid o la oportunidad de Claudia Fernández de levantar su tercer título consecutivo.