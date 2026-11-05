Las semifinales femeninas en el Mundial de pádel de Doha serán España-Francia y Argentina-Italia

Lance de un partido de la selección argentina de pádel durante el Mundial de 2026.
Lance de un partido de la selección argentina de pádel durante el Mundial de 2026. - FIP / MARIANO CASTRO
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 21:44
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   MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Las semifinales del cuadro femenino en el Campeonato del Mundo de pádel, que se está disputando en Doha (Catar), enfrentarán por un lado a España con Francia y por otro lado a Argentina con Italia, siendo novedosa la presencia del combinado francés con respecto a la anterior edición de este torneo, celebrado en 2024 igualmente en la capital catarí.

   La selección española, vigente campeona del mundo, derrotó este jueves por 3-0 a Suecia gracias a los triunfos de Paula Josemaría y Bea González contra Ajla Behram y Juni Sjöland (6-0 y 6-1), de Marta Ortega y Martina Calvo ante Zoe Andersson y Amanda Girdo (6-0 y 6-2) y de Andrea Ustero y Ari Sánchez frente a Silje Kjaergaard y Linnéa Björk (6-1 y 6-2).

   Francia será este viernes el siguiente adversario de España, después de necesitar solamente dos partidos para cerrar su eliminatoria de cuartos de final ante Países Bajos; Alix Collombon y Louise Bahurel derrotaron por 6-0 y 6-3 a Janine Hemmes y Tess De Vocht y después Carla Touly y Lucile Pothier se impusieron a Marcella Koek y Bo Luttikhuis por 6-2 y 7-6.

   Además, Italia intentará dar la sorpresa ante Argentina tras batir por 2-0 a Brasil. Giulia Dal Pozzo y Emily Stellato ganaron a Raquel Piltcher y Alessandra Abbud por 6-0 y 6-2, mientras que Clarissa Aima y Giulia Sussarello vencieron a Cristina Cirne y Julia Giusti Gomes por 6-1 y 7-6.

   Por su parte, la victoria de Argentina por 3-0 ante Portugal llevó las firmas de Delfi Brea y Claudia Jensen (6-0 y 6-0 ante Simone Simas y Maria Francisca Santos), de Aranzazu Osoro y Martina Fassio (6-1 y 6-3 frente a Alexandra Silva y Clarinha Santos) y de Virginia Riera y Julieta Bidahorria (6-2 y 6-0 contra Andrea Batlle y Sofía Araújo).

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