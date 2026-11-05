Las semifinales femeninas en el Mundial de pádel de Doha serán España-Francia y Argentina-Italia

Lance de un partido de la selección argentina de pádel durante el Mundial de 2026. - FIP / MARIANO CASTRO

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las semifinales del cuadro femenino en el Campeonato del Mundo de pádel, que se está disputando en Doha (Catar), enfrentarán por un lado a España con Francia y por otro lado a Argentina con Italia, siendo novedosa la presencia del combinado francés con respecto a la anterior edición de este torneo, celebrado en 2024 igualmente en la capital catarí.

La selección española, vigente campeona del mundo, derrotó este jueves por 3-0 a Suecia gracias a los triunfos de Paula Josemaría y Bea González contra Ajla Behram y Juni Sjöland (6-0 y 6-1), de Marta Ortega y Martina Calvo ante Zoe Andersson y Amanda Girdo (6-0 y 6-2) y de Andrea Ustero y Ari Sánchez frente a Silje Kjaergaard y Linnéa Björk (6-1 y 6-2).

Francia será este viernes el siguiente adversario de España, después de necesitar solamente dos partidos para cerrar su eliminatoria de cuartos de final ante Países Bajos; Alix Collombon y Louise Bahurel derrotaron por 6-0 y 6-3 a Janine Hemmes y Tess De Vocht y después Carla Touly y Lucile Pothier se impusieron a Marcella Koek y Bo Luttikhuis por 6-2 y 7-6.

Además, Italia intentará dar la sorpresa ante Argentina tras batir por 2-0 a Brasil. Giulia Dal Pozzo y Emily Stellato ganaron a Raquel Piltcher y Alessandra Abbud por 6-0 y 6-2, mientras que Clarissa Aima y Giulia Sussarello vencieron a Cristina Cirne y Julia Giusti Gomes por 6-1 y 7-6.

Por su parte, la victoria de Argentina por 3-0 ante Portugal llevó las firmas de Delfi Brea y Claudia Jensen (6-0 y 6-0 ante Simone Simas y Maria Francisca Santos), de Aranzazu Osoro y Martina Fassio (6-1 y 6-3 frente a Alexandra Silva y Clarinha Santos) y de Virginia Riera y Julieta Bidahorria (6-2 y 6-0 contra Andrea Batlle y Sofía Araújo).