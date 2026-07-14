Adolfo Vallejo - Miguel Damas, en directo hoy: sigue el partido de Swedish Open

Adolfo Vallejo - Miguel Damas: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swedish Open
Adolfo Vallejo - Miguel Damas: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swedish Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 14 julio 2026 11:01
Seguir en

Madrid, 14 de julio de 2026.

El tenista paraguayo Adolfo Vallejo(71) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swedish Open al tenista español Miguel Damas(300) este martes no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Adolfo Vallejo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/07/2026 Braunschweig (Octavos de final) Marvin Moeller 1-0 (6-3, 5-0) Adolfo Vallejo
07/07/2026 Braunschweig (Dieciseisavos de final) Juan Carlos Prado 0-2 (2-6, 4-6) Adolfo Vallejo
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adolfo Vallejo 1-3 (6-4, 4-6, 5-7, 6-7) Nicolas Mejia
21/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Yannick Hanfmann 2-0 (7-6, 7-6) Adolfo Vallejo
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Adolfo Vallejo 2-3 (3-6, 5-7, 6-3, 6-2, 6-7) Moise Kouame

-Últimos Resultados de Miguel Damas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/07/2026 Swedish Open, Qualification (Cuartos de final) Thomas Faurel 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Miguel Damas
12/07/2026 Swedish Open, Qualification (Octavos de final) Nikola Slavic 0-2 (4-6, 1-6) Miguel Damas
11/07/2026 Liege (Semifinal) Lorenzo Giustino 2-0 (7-6, 6-3) Miguel Damas
10/07/2026 Liege (Cuartos de final) Manoj Dhamne Manas 0-2 (1-6, 6-7) Miguel Damas
08/07/2026 Liege (Octavos de final) Miguel Damas 2-1 (7-5, 2-6, 6-2) Gilles Arnaud Bailly

Contador

Contenido patrocinado