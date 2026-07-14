Adolfo Vallejo - Miguel Damas, en directo hoy: sigue el partido de Swedish Open

Adolfo Vallejo - Miguel Damas: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swedish Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
El tenista paraguayo Adolfo Vallejo(71) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swedish Open al tenista español Miguel Damas(300) este martes no antes de las 12:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Adolfo Vallejo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/07/2026
| Braunschweig (Octavos de final)
| Marvin Moeller
| 1-0 (6-3, 5-0)
| Adolfo Vallejo
|07/07/2026
| Braunschweig (Dieciseisavos de final)
| Juan Carlos Prado
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Adolfo Vallejo
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 1-3 (6-4, 4-6, 5-7, 6-7)
| Nicolas Mejia
|21/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Adolfo Vallejo
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-3 (3-6, 5-7, 6-3, 6-2, 6-7)
| Moise Kouame
-Últimos Resultados de Miguel Damas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Swedish Open, Qualification (Cuartos de final)
| Thomas Faurel
| 1-2 (6-3, 6-7, 4-6)
| Miguel Damas
|12/07/2026
| Swedish Open, Qualification (Octavos de final)
| Nikola Slavic
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Miguel Damas
|11/07/2026
| Liege (Semifinal)
| Lorenzo Giustino
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Miguel Damas
|10/07/2026
| Liege (Cuartos de final)
| Manoj Dhamne Manas
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Miguel Damas
|08/07/2026
| Liege (Octavos de final)
| Miguel Damas
| 2-1 (7-5, 2-6, 6-2)
| Gilles Arnaud Bailly