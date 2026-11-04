AEK Athenas - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: AEK Athenas - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Onces Iniciales probables: AEK Athenas - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 13:46
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El AEK Athenas se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Real Madrid este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la Champions en el Allwyn Arena

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 12 4
2 Barcelona 9 4
3 Aston Villa 9 4
4 Liverpool 9 3
5 Real Madrid 9 3
6 Sporting CP 9 4
7 Real Betis 9 3
8 Bayern Munich 8 4
9 Arsenal 7 3
10 VfB Stuttgart 7 4
11 Como 6 3
12 Manchester City 6 3
13 Club Brugge 6 3
14 Inter 6 4
15 LASK 6 4
16 Borussia Dortmund 6 3
17 Manchester United 6 4
18 Galatasaray 6 4
19 Roma 4 4
20 Shakhtar Donetsk 4 4
21 PSV Eindhoven 4 3
22 Atlético de Madrid 4 4
23 Bodo/Glimt 4 4
24 Napoles 3 3
25 Sabah FK 3 3
26 Lens 3 3
27 AEK Athenas 3 3
27 Leipzig 3 3
29 Villareal 3 4
30 Feyenoord 3 4
31 Fenerbahce 2 3
32 Slavia Prague 1 3
33 Viking 1 3
34 Lille 1 4
35 Oporto 0 3
36 Slovan Bratislava 0 4

Onces iniciales probables

AEK ATHENAS: Alberto Brignoli; Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lazaros Rota; Lovro Majer, Razvan Marin, Milan Vitalis, Aboubakary Koita; Luka Jovic, Barnabas Varga.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Alvaro Carreras, Denzel Dumfries, Antonio Ruediger; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

Últimos Resultados de AEK Athenas

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Manchester City 5-1 AEK Athens
14/10/2026 Champions Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens
08/09/2026 Champions AEK Athens 1-0 LASK

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid
25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
21/10/2026 Champions Real Madrid 4-1 RB Leipzig
18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
14/10/2026 Champions Roma 3-4 Real Madrid
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