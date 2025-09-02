Alcaraz - Lehecka, cuartos de final del US Open: en directo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este martes en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en pista dura, al checo Jiri Lehecka, un duelo en el que el murciano quiere seguir con el alto nivel de juego exhibido durante la primera semana en el torneo ante un rival que le ha puesto en dificultades siempre que se ha enfrentado.

Carlos Alcaraz llega lanzado a la recta final del Abierto de Estados Unidos. Por primera vez en su carrera ha alcanzado la ronda de cuartos de final sin dejarse un set por el camino. Además, lo ha hecho a través de un altísimo nivel de juego que le ha permitido ganar con autoridad a sus rivales hasta el momento: Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi y Arthur Rinderknech.