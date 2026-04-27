Alejandro Davidovich Fokina - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alejandro Davidovich Fokina - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 27 abril 2026 10:06
Madrid, 27 de abril de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista noruego Casper Ruud(15) este lunes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/10/2025 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Casper Ruud 0-1 (6-7, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina
30/05/2024 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-3 (6-7, 6-1, 3-6, 6-4, 3-6) Casper Ruud
25/03/2024 Miami Open (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
10/08/2023 National Bank Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-3) Pablo Carreno Busta
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) Jakub Mensik
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Zachary Svajda

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-2 (0-6, 1-6) Casper Ruud
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (5-7, 3-6) Casper Ruud
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 4-6) Casper Ruud
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 6-7) Ethan Quinn

