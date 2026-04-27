Alejandro Davidovich Fokina - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alejandro Davidovich Fokina - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de abril de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista noruego Casper Ruud(15) este lunes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Casper Ruud
| 0-1 (6-7, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|30/05/2024
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-3 (6-7, 6-1, 3-6, 6-4, 3-6)
| Casper Ruud
|25/03/2024
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|10/08/2023
| National Bank Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Casper Ruud
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Quentin Halys
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-2)
| Jakub Mensik
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Zachary Svajda
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Casper Ruud
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-0 (7-5, 2-2)
| Casper Ruud
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Casper Ruud
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Casper Ruud
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Ethan Quinn