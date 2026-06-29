Alejandro Davidovich Fokina - Juan Manuel Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(42) este lunes no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/08/2023
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-3 (1-6, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/06/2026
| Mallorca Championships (Final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| Toby Samuel
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Juan Manuel Cerundolo
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Arthur Fery
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Juan Manuel Cerundolo
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Raphael Collignon
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Juan Manuel Cerundolo
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-3 (3-6, 6-7, 6-7)
| Matteo Berrettini
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6)
| Martin Landaluce