Alejandro Davidovich Fokina - Juan Manuel Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP
Alejandro Davidovich Fokina - Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 14:33
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Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(42) este lunes no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/08/2023 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/06/2026 Mallorca Championships (Final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Tommy Paul 2-0 (6-3, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final) Toby Samuel 2-0 (6-3, 6-4) Juan Manuel Cerundolo
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Arthur Fery 0-2 (2-6, 6-7) Juan Manuel Cerundolo
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Raphael Collignon 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Juan Manuel Cerundolo
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-3 (3-6, 6-7, 6-7) Matteo Berrettini
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 3-2 (6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6) Martin Landaluce

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