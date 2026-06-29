Alejandro Davidovich Fokina - Juan Manuel Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(42) este lunes no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/08/2023 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/06/2026 Mallorca Championships (Final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina 19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Tommy Paul 2-0 (6-3, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo.