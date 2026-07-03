Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Húngaro Marton Fucsovics(76) este viernes no antes de las 15:00.
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-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-3, 6-0, 6-3)
| Fabian Marozsan
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|27/06/2026
| Mallorca Championships (Final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Marton Fucsovics
| 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3)
| Learner Tien
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Luca Van Assche
| 0-1 (3-6, 0-4)
| Marton Fucsovics
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Marton Fucsovics
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marton Fucsovics
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-3, 6-7, 6-7)
| Marton Fucsovics