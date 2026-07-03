Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP
Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 17:05
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Madrid, 3 de julio de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Húngaro Marton Fucsovics(76) este viernes no antes de las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) Fabian Marozsan
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Juan Manuel Cerundolo
27/06/2026 Mallorca Championships (Final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Marton Fucsovics 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 6-3) Learner Tien
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Luca Van Assche 0-1 (3-6, 0-4) Marton Fucsovics
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-3) Marton Fucsovics
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 6-4) Marton Fucsovics
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) Marton Fucsovics

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