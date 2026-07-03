Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Húngaro Marton Fucsovics(76) este viernes no antes de las 15:00.

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-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) Fabian Marozsan 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Juan Manuel Cerundolo 27/06/2026 Mallorca Championships (Final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.