Alejandro Davidovich Fokina - Matteo Berrettini, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Alejandro Davidovich Fokina - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships
Alejandro Davidovich Fokina - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 9:02
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(29) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista italiano Matteo Berrettini(43) este jueves no antes de las 10:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-2 (1-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
26/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Alex Molcan 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Matteo Berrettini

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 6-7) Mariano Navone
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Berrettini 3-0 (7-6, 7-6, 6-0) Stan Wawrinka
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Matteo Berrettini
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Titouan Droguet 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Matteo Berrettini
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Berrettini 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Mariano Navone
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