Alejandro Davidovich Fokina - Matteo Berrettini, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Alejandro Davidovich Fokina - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(29) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista italiano Matteo Berrettini(43) este jueves no antes de las 10:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| Chengdu Open (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Nikoloz Basilashvili
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Alex Molcan
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-2)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Matteo Berrettini
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 6-7)
| Mariano Navone
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Berrettini
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-0)
| Stan Wawrinka
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Matteo Berrettini
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Titouan Droguet
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Matteo Berrettini
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Berrettini
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Mariano Navone