Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de enero de 2026.

El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Adelaide International al tenista Monegasco Valentin Vacherot(32) este jueves a las 10:35.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/05/2024 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Vacherot 1-3 (6-4, 2-6, 2-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-2) Rinky Hijikata 06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (7-6, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina 30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev 29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-4) Arthur Cazaux 28/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) Valentin Royer

-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.