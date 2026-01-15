Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de enero de 2026.
El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Adelaide International al tenista Monegasco Valentin Vacherot(32) este jueves a las 10:35.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2024
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Vacherot
| 1-3 (6-4, 2-6, 2-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Rinky Hijikata
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Arthur Cazaux
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-4)
| Valentin Royer
-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 0-0 ()
| Valentin Vacherot
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Valentin Vacherot
|05/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Sebastian Korda
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Valentin Vacherot