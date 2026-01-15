Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Publicado: jueves, 15 enero 2026 9:35
Madrid, 15 de enero de 2026.

El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Adelaide International al tenista Monegasco Valentin Vacherot(32) este jueves a las 10:35.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2024 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Vacherot 1-3 (6-4, 2-6, 2-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-2) Rinky Hijikata
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (7-6, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-4) Arthur Cazaux
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) Valentin Royer

-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Thanasi Kokkinakis 0-0 () Valentin Vacherot
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 0-2 (6-7, 4-6) Valentin Vacherot
05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 0-2 (6-7, 3-6) Sebastian Korda
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 0-2 (2-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Cameron Norrie 0-2 (6-7, 4-6) Valentin Vacherot

