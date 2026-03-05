Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de marzo de 2026.

El tenista Chileno Alejandro Tabilo(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Rafael Jodar(103) este viernes a las 00:55.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alejandro Tabilo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/02/2026 Chile Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (6-7, 1-6) Sebastian Baez 27/02/2026 Chile Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) Thiago Agustin Tirante 25/02/2026 Chile Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (7-5, 6-3) Tomas Barrios 22/02/2026 Rio Open (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Tomas Etcheverry 22/02/2026 Rio Open (Semifinal) Alejandro Tabilo 2-0 (6-3, 6-3) Ignacio Buse

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.