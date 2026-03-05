Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Actualizado: viernes, 6 marzo 2026 0:00
Madrid, 5 de marzo de 2026.

El tenista Chileno Alejandro Tabilo(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Rafael Jodar(103) este viernes a las 00:55.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alejandro Tabilo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/02/2026 Chile Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (6-7, 1-6) Sebastian Baez
27/02/2026 Chile Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) Thiago Agustin Tirante
25/02/2026 Chile Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (7-5, 6-3) Tomas Barrios
22/02/2026 Rio Open (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Tomas Etcheverry
22/02/2026 Rio Open (Semifinal) Alejandro Tabilo 2-0 (6-3, 6-3) Ignacio Buse

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) Rafael Jodar
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Cameron Norrie
20/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
17/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 0-2 (2-6, 3-6) Rafael Jodar
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

