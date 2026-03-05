Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de marzo de 2026.
El tenista Chileno Alejandro Tabilo(40) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Rafael Jodar(103) este viernes a las 00:55.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Alejandro Tabilo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/02/2026
| Chile Open (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sebastian Baez
|27/02/2026
| Chile Open (Octavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-3)
| Thiago Agustin Tirante
|25/02/2026
| Chile Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Tomas Barrios
|22/02/2026
| Rio Open (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (6-3, 6-7, 4-6)
| Tomas Etcheverry
|22/02/2026
| Rio Open (Semifinal)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Ignacio Buse
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-1)
| Rafael Jodar
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Cameron Norrie
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|17/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar