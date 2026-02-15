Alex de Minaur - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este domingo a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2025
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (4-6, 7-6, 7-5, 7-6)
| Alex de Minaur
|13/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ugo Humbert
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Stan Wawrinka
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Arthur Fils
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|08/02/2026
| Open Sud de France (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino