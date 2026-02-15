Alex de Minaur - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Actualizado: domingo, 15 febrero 2026 14:33
Madrid, 15 de febrero de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este domingo a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2025 US Open ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 7-6, 7-5, 7-6) Alex de Minaur
13/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-3) Ugo Humbert
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-2) Stan Wawrinka
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Arthur Fils
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 2-6) Felix Auger-Aliassime
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (4-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (5-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime
08/02/2026 Open Sud de France (Final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Adrian Mannarino

