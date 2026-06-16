Alex de Minaur - Gabriel Diallo, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Alex de Minaur - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships
Alex de Minaur - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 16 junio 2026 13:32
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Madrid, 16 de junio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo HSBC Championships al tenista canadiense Gabriel Diallo(84) este martes a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alex de Minaur
09/08/2023 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 0-2 (4-6, 5-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur
12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 0-2 (2-6, 4-6) Alex de Minaur
10/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Martin Damm 0-2 (6-7, 5-7) Alex de Minaur
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6) Jakub Mensik

-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) Adrian Mannarino
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) James Duckworth 1-0 (6-3, 4-1) Gabriel Diallo
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Elmer Moeller 1-0 (7-5, 3-3) Gabriel Diallo
16/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-1, 6-2) Gabriel Diallo
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 2-0 (6-1, 6-2) Vitaliy Sachko

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