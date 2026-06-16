Alex de Minaur - Gabriel Diallo, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Alex de Minaur - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo HSBC Championships al tenista canadiense Gabriel Diallo(84) este martes a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alex de Minaur 09/08/2023 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 0-2 (4-6, 5-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur 13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur 12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 0-2 (2-6, 4-6) Alex de Minaur 10/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Martin Damm 0-2 (6-7, 5-7) Alex de Minaur 29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6) Jakub Mensik

-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.