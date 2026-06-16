Alex de Minaur - Gabriel Diallo, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Alex de Minaur - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo HSBC Championships al tenista canadiense Gabriel Diallo(84) este martes a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alex de Minaur
|09/08/2023
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Libema Open (Final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-3, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alex de Minaur
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|10/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Alex de Minaur
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6)
| Jakub Mensik
-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (4-6, 6-3, 5-7)
| Adrian Mannarino
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| James Duckworth
| 1-0 (6-3, 4-1)
| Gabriel Diallo
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Elmer Moeller
| 1-0 (7-5, 3-3)
| Gabriel Diallo
|16/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Gabriel Diallo
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Vitaliy Sachko