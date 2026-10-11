Alex de Minaur - Rei Sakamoto, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Rei Sakamoto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters
Alex de Minaur - Rei Sakamoto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 11 octubre 2026 6:36
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Madrid, 11 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista japonés Rei Sakamoto(137) este domingo no antes de las 07:35.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan
06/10/2026 China Open (Final) Novak Djokovic 1-0 (7-6, 0-1) Alex de Minaur
05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Andrey Rublev
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys

Últimos Resultados de Rei Sakamoto

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 2-0 (6-4, 6-4) Andrey Rublev
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (3-6, 5-7) Rei Sakamoto
06/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Kyrian Jacquet 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) Rei Sakamoto
05/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Seong-Chan Hong 0-2 (3-6, 5-7) Rei Sakamoto
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Rei Sakamoto
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