Alex de Minaur - Rei Sakamoto, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Rei Sakamoto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista japonés Rei Sakamoto(137) este domingo no antes de las 07:35.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan 06/10/2026 China Open (Final) Novak Djokovic 1-0 (7-6, 0-1) Alex de Minaur 05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz 04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Andrey Rublev 03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys

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