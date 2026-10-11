Alex de Minaur - Rei Sakamoto, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Rei Sakamoto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista japonés Rei Sakamoto(137) este domingo no antes de las 07:35.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alex Molcan
|06/10/2026
| China Open (Final)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-6, 0-1)
| Alex de Minaur
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-0 (6-4, 3-2)
| Hubert Hurkacz
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-3)
| Andrey Rublev
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Quentin Halys
Últimos Resultados de Rei Sakamoto
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Rei Sakamoto
|06/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Kyrian Jacquet
| 1-2 (6-7, 6-4, 6-7)
| Rei Sakamoto
|05/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Seong-Chan Hong
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Rei Sakamoto
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)
| Rei Sakamoto