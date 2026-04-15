Alexander Blockx - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Blockx - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de abril de 2026.
El tenista Belga Alexander Blockx(71) se enfrenta en Octavos de final del torneo BMW Open al tenista estadounidense Ben Shelton(6) este miércoles a las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Alexander Blockx.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Yannick Hanfmann
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Alex de Minaur
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alexander Blockx
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Alexander Blockx
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Blockx
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Emilio Nava
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
|03/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
|02/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 3-6)
| Alexander Shevchenko