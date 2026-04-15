Alexander Blockx - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Blockx - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BMW Open
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 15 abril 2026 12:31
Madrid, 15 de abril de 2026.

El tenista Belga Alexander Blockx(71) se enfrenta en Octavos de final del torneo BMW Open al tenista estadounidense Ben Shelton(6) este miércoles a las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alexander Blockx.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 2-0 (7-6, 6-2) Yannick Hanfmann
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 3-6) Alexander Blockx
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Alexander Blockx
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Damir Dzumhur 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Emilio Nava 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Ben Shelton
03/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante
02/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 7-6) Zhizhen Zhang
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 3-6) Alexander Shevchenko

