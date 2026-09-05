Alexander Blockx - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Alexander Blockx - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
El tenista belga Alexander Blockx(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(6) este sábado no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-2 (5-7, 6-4, 5-7)
| Flavio Cobolli
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alexander Blockx
Últimos Resultados de Alexander Blockx
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Blockx
| 3-1 (6-3, 6-2, 3-6, 6-1)
| Marco Trungelliti
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Blockx
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)
| Tomas Barrios
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-2 (5-7, 6-4, 5-7)
| Flavio Cobolli
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mariano Navone
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alexander Blockx
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tristan Schoolkate
| 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7)
| Flavio Cobolli
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-3 (6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Arthur Fils
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 1-2 (6-2, 3-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli