Alexander Blockx - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Alexander Blockx - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El tenista belga Alexander Blockx(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(6) este sábado no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) Flavio Cobolli 08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 3-6) Alexander Blockx

Últimos Resultados de Alexander Blockx

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) Marco Trungelliti 31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Blockx 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Tomas Barrios 17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) Flavio Cobolli 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexander Blockx 2-0 (6-3, 6-4) Mariano Navone 07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-4) Alexander Blockx

Últimos Resultados de Flavio Cobolli