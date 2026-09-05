Alexander Blockx - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Alexander Blockx - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP
Alexander Blockx - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 5 septiembre 2026 17:34
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Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El tenista belga Alexander Blockx(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(6) este sábado no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) Flavio Cobolli
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 3-6) Alexander Blockx

Últimos Resultados de Alexander Blockx

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) Marco Trungelliti
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Blockx 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Tomas Barrios
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) Flavio Cobolli
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexander Blockx 2-0 (6-3, 6-4) Mariano Navone
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-4) Alexander Blockx

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Tristan Schoolkate 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7) Flavio Cobolli
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Francisco Comesana 2-3 (6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
22/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 4-6) Arthur Fils
20/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Tommy Paul 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) Flavio Cobolli
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli

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