Alexander Zverev - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista australiano Alex de Minaur(9) este jueves no antes de las 12:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2025
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|05/06/2024
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-4, 7-6, 6-4)
| Alex de Minaur
|12/03/2024
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-3)
| Alex de Minaur
|06/01/2024
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-4)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Alexander Bublik
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Yibing Wu
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Juncheng Shang
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karen Khachanov
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rei Sakamoto
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alex Molcan
|06/10/2026
| China Open (Final)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-6, 0-1)
| Alex de Minaur
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-0 (6-4, 3-2)
| Hubert Hurkacz