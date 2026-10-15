Alexander Zverev - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters
Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 15 octubre 2026 11:01
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Madrid, 15 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista australiano Alex de Minaur(9) este jueves no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2025 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Alex de Minaur
05/06/2024 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) Alex de Minaur
12/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) Alex de Minaur
06/01/2024 United Cup, Final Stage (Semifinal) Alex de Minaur 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Yibing Wu
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-3) Juncheng Shang

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-4) Karen Khachanov
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Rei Sakamoto
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan
06/10/2026 China Open (Final) Novak Djokovic 1-0 (7-6, 0-1) Alex de Minaur
05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz
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