Alexander Zverev - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista australiano Alex de Minaur(9) este jueves no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur 20/09/2025 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Alex de Minaur 05/06/2024 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) Alex de Minaur 12/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) Alex de Minaur 06/01/2024 United Cup, Final Stage (Semifinal) Alex de Minaur 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik 11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Yibing Wu 04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic 03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-3) Juncheng Shang

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