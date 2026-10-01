Alexander Zverev - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista británico Cameron Norrie(39) este jueves no antes de las 09:50.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-3)
| Cameron Norrie
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1)
| Cameron Norrie
|06/07/2024
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-3 (4-6, 4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|22/01/2024
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6)
| Cameron Norrie
|25/10/2023
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Cameron Norrie
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Learner Tien
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Dino Prizmic
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Matej Dodig
|13/09/2026
| US Open ATP (Final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Cameron Norrie
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Luca Van Assche
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-2, 6-3)
| Cameron Norrie
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-3)
| Cameron Norrie
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Dino Prizmic
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Cameron Norrie
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-1)
| Alex de Minaur