Alexander Zverev - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 8:52
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista británico Cameron Norrie(39) este jueves no antes de las 09:50.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) Cameron Norrie
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) Cameron Norrie
06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) Alexander Zverev
22/01/2024 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) Cameron Norrie
25/10/2023 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-3) Learner Tien
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Dino Prizmic
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Matej Dodig
13/09/2026 US Open ATP (Final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) Ben Shelton

Últimos Resultados de Cameron Norrie

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Luca Van Assche 3-1 (6-7, 6-2, 6-2, 6-3) Cameron Norrie
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) Cameron Norrie
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Dino Prizmic
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-2, 7-6) Cameron Norrie
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-1 (5-7, 7-6, 6-1) Alex de Minaur
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