Alexander Zverev - Gabriel Diallo, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BMW Open
Alexander Zverev - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 16 abril 2026 13:03
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Madrid, 16 de abril de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo BMW Open al tenista Canadiense Gabriel Diallo(37) este jueves a las 14:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2) Gabriel Diallo

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Miomir Kecmanovic
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Zizou Bergs 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 2-0 (6-1, 6-2) Vitaliy Sachko
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Joao Fonseca 2-0 (6-2, 6-3) Gabriel Diallo
01/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Gabriel Diallo 0-2 (2-6, 2-6) Alex Molcan
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Gabriel Diallo 0-2 (1-6, 4-6) Ugo Humbert
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Gabriel Diallo 2-0 (6-2, 7-6) Yibing Wu

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