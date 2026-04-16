Alexander Zverev - Gabriel Diallo, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de abril de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo BMW Open al tenista Canadiense Gabriel Diallo(37) este jueves a las 14:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2)
| Gabriel Diallo
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (5-7, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cristian Garin
| 1-2 (6-4, 4-6, 5-7)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Vitaliy Sachko
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Joao Fonseca
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Gabriel Diallo
|01/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Gabriel Diallo
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Alex Molcan
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Gabriel Diallo
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Ugo Humbert
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Gabriel Diallo
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Yibing Wu