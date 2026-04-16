Alexander Zverev - Gabriel Diallo, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de abril de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo BMW Open al tenista Canadiense Gabriel Diallo(37) este jueves a las 14:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2) Gabriel Diallo

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Miomir Kecmanovic 11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner 10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev 09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Zizou Bergs 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev 08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Gabriel Diallo.