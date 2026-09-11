Alexander Zverev - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 12 septiembre 2026 0:17
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Madrid, 11 de septiembre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open ATP al tenista ruso Karen Khachanov(50) este viernes no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2025 Cincinnati Open (Octavos de final) Karen Khachanov 0-1 (5-7, 0-3) Alexander Zverev
07/08/2025 Canadian Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Karen Khachanov
15/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 6-2) Karen Khachanov
27/03/2024 Miami Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-1, 6-4) Karen Khachanov

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) Botic van de Zandschulp
08/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) Luciano Darderi
06/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) Alejandro Tabilo
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3) Quentin Halys
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4) Lorenzo Sonego

Últimos Resultados de Karen Khachanov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-2, 7-5, 3-2) Alexander Blockx
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Karen Khachanov 3-2 (7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4) Learner Tien
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Benjamin Bonzi
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6) Karen Khachanov
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roman Andres Burruchaga 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) Karen Khachanov

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-6.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-6.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 6-6.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 6-6.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 6-5.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 6-5.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 5-5.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 5-5.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Alexander Zverev se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Karen Khachanov convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Alexander Zverev se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Alexander Zverev se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Alexander Zverev al servicio.

Inicio del tercer set. Alexander Zverev al servicio.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Alexander Zverev se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Karen Khachanov convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Karen Khachanov rompe el servicio de Alexander Zverev e iguala el marcador 2-2.

Karen Khachanov rompe el servicio de Alexander Zverev e iguala el marcador 2-2.

Karen Khachanov se lleva el juego y ahora cae por 1-2.

Karen Khachanov se lleva el juego y ahora cae por 1-2.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Alexander Zverev rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Alexander Zverev rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Karen Khachanov servirá primero.

Inicio del segundo set. Karen Khachanov servirá primero.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Alexander Zverev rompe el servicio de Karen Khachanov y se pone 5-3 por delante.

Alexander Zverev rompe el servicio de Karen Khachanov y se pone 5-3 por delante.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Karen Khachanov gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Karen Khachanov gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Karen Khachanov gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Karen Khachanov gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Karen Khachanov gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Karen Khachanov gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Alexander Zverev gana el primer juego y domina 1-0

Alexander Zverev gana el primer juego y domina 1-0

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