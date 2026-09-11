Alexander Zverev - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Madrid, 11 de septiembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Semifinal del torneo US Open ATP al tenista ruso Karen Khachanov(50) este viernes no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2025
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-1 (5-7, 0-3)
| Alexander Zverev
|07/08/2025
| Canadian Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Karen Khachanov
|15/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karen Khachanov
|27/03/2024
| Miami Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Karen Khachanov
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-1)
| Botic van de Zandschulp
|08/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-6)
| Luciano Darderi
|06/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-2)
| Alejandro Tabilo
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4)
| Lorenzo Sonego
Últimos Resultados de Karen Khachanov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-2, 7-5, 3-2)
| Alexander Blockx
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-2 (7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4)
| Learner Tien
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6)
| Karen Khachanov
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-3 (3-6, 0-6, 1-6)
| Karen Khachanov